Rodrigo Chaves unirá a figuras de otros partidos para un eventual gobierno

Rodrigo Chaves, candidato del partido Progreso Social Democrático que se metió a segunda ronda junto con José María Figueres, del PLN, aseguró que buscará reunir a figuras importantes de otros equipos para un eventual gobierno suyo.

Elecciones 2022 Costa Rica Rodrigo Chaves Rodrigo Chaves dijo que durmió dos horas y no ha podido llamar a nadie aún. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Eso sí, el exministro de Hacienda insistió en soltará los nombres hasta que gane las elecciones del 3 de abril.

Chaves explicó que no elegirá a nadie por favores políticos, sino por capacidad, por lo que no negociará con ningún partido nombramientos con tal de recibir apoyo a cambio.

“Diciendo, ‘usted tiene este talento, usted tiene esta habilidad, usted tiene este amor por la patria, ¿nos ayudaría?’.

“Yo no quiero detallar negociaciones ni ese tipo de cosas, porque eso sí es prematuro, pero estamos con los brazos abiertos y no solo llamamos, sino que iremos a donde haya que ir. No todos los que han estado en la campaña han estado en el Gobierno y no todos los que van a estar en el Gobierno están en la campaña”, continuó.

El economista admitió que, por ahora, no tiene la cantidad de personas que se necesitan para todos los puestos que demandan la conformación de un gobierno y, en parte, por eso hará el reclutamiento.

“No los tenemos, es al propio, ¿saben por qué?, porque en otras tendencias han repartido (puestos) independientemente del talento y necesidades. Yo tengo un candidato para la Caja, todavía tengo que entrevistarlo, tengo candidatas para los puestos, pero necesitamos reclutar”, dice.

Sostuvo que, si gana la segunda ronda, una de sus prioridades en la Asamblea Legislativa será eliminar todos los monopolios otorgados por decreto ejecutivo, entre los que mencionó los mercados de agroquímicos, electricidad, medicinas y arroz.

Como Chaves le echa la culpa a anteriores gobiernos de lo que pasa en el país, se le consultó si igual traería gente del PLN, PAC o PUSC y respondió que no pueden atribuirle a una persona las culpas y errores del poder.

“Nosotros lo que queremos es traer a gente combinando con los mejores deseos para Costa Rica y con el compromiso de servir a la patria”.