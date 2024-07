Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros salieron embarrados en pleito entre diputada y ministra

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros salieron embarrados, debido a un encontronazo que tuvieron este miércoles la diputada liberacionista Dinorah Barquero y la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada.

La ministra llegó a una audiencia en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa para hablar con las legisladoras sobre las prioridades que existen en materia de leyes para proteger a las mujeres, pero al final de la comparecencia hubo un agarronazo.

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros salieron embarrados en un pleito ajeno en la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

La diputada Barquero dijo que quería aprovechar la visita de la ministra para pedirle que asesorara al presidente Chaves, recomendación que a Quesada no le hizo nada de gracia.

“Yo sé que usted es ministra de este Gobierno y entiendo que hay un nivel de jerarquía, un nivel de cuando uno tiene un jefe y aunque sea el presidente de la República... yo sí creo que debería dársele un poco de inducción y atención al señor (Rodrigo) Chaves en el entendido de que la violencia es imitativa y que quizá sería importante que alguna institución hiciera un análisis de cuánto ha crecido la agresión a las mujeres en los últimos dos años siguiendo el patrón de imitación de esta agresión que sin ninguna duda ha tenido el presidente de la República con las mujeres y que se patentiza y queda clarísimo, que se puede observar desde cualquier óptica los miércoles en la conferencia de prensa”, dijo Barquero.

La ministra no se quedó callada y defendió al mandatario Chaves, pero a la vez, le dijo a Barquero algo que ella no se esperaba.

Dinorah Barquero mandó a asesorar al presidente Rodrigo Chaves y eso enojó a una ministra

“Yo lo que veo todos los miércoles es un hombre muy fuerte, que está muy frustrado con una institucionalidad trabada y lamentablemente a veces quienes han trabajo más la institucionalidad son mujeres que no porque seamos mujeres no tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos.

“He visto que se habla sobre ellas como se habla de cualquier otro hombre y lo que me llama la atención es que una de las personas más violentas contra otra mujer, como lo es doña Pilar Cisneros, que es usted, hable de esos temas”, manifestó.

Dinorah quedó como quien dice “picada” y le dijo una última cosita a la ministra.

Ministra le dijo a la diputada Dinorah Barquero que ella es violenta

“Señora ministra, usted vino aquí en otra condición, no vino a calificar algo que no conoce, a calificar algo que no sabe, porque usted no está aquí y no conoce el nivel de agresividad, de grosería y de violencia que tiene la diputada Cisneros en las comisiones.

“Le ruego que se limite a hacer su trabajo porque a usted no la citaron a esta comisión en primer lugar a valorar algo que no conoce... lo que pasa es que probablemente usted es de las personas que solo ve redes sociales y ve lo que montan los seguidores de redes sociales que está pagando el Gobierno, bueno, y si está muy ocupada trabajando entonces cómo se atreve usted a decir algo que no conoce”, manifestó la legisladora.