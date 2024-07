Romería 2024: Aserriceño llegó a los pies de La Negrita con dos pesos que le oprimen el corazón

Juan Herrera salió este sábado a las 5:30 de la mañana de su casa, en Aserrí, para caminar hasta los pies de la Negrita de Los Ángeles.

Él se alistó con mucha fe porque tiene dos grandes pesos que le oprimen el corazón y sabe que solo Dios puede darle la paz que necesita para sobrellevarlos.

Al igual que él, miles de personas adelantaron la romería para este fin de semana porque se les complica hacerla el propio 1 de agosto o prefieren hacerla sin tanta gente a su alrededor.

Juan Herrera hizo la romería desde Aserrí para pedir dos favores muy especiales Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Él nos contó que cuando iba subiendo por Ochomogo estaba lloviendo, pero cuando hay fe eso no importa, más bien dice que esas gotas de agua lo refrescaron y le dieron fuerzas para seguir adelante en su peregrinación.

“Ayer (viernes) internaron a mi padre porque le tienen que hacer una cirugía y ofrecí el venir a la basílica de Los Ángeles para que la Virgen interceda y sea lo que Dios quiera, porque muchas veces uno como humano pide el deseo de uno, pero que sea la voluntad de Dios la que se haga.

LEA MÁS: La romería en silla de ruedas cumple 20 años de la mano de un matrimonio cartaginés

“Le pido a Dios que guíe las manos de los médicos, lo van operar entre el martes y miércoles de la próxima semana. Él se llama Juan Herrera, igual que yo, y sufrió una caída en la que se quebró la cadera, por eso lo tienen que operar, él tiene 79 años recién cumplidos”, contó el feligrés.

Miles de fieles adelantaron la romería para este fin de semana. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Pero esa no es la única petición que Juan puso a los pies de la Virgen de los Ángeles, también le pidió paz para aprender a vivir con la ausencia de una hija.

“Siempre he sido muy agradecido con La Negrita, hace unos años hice la romería desde Coto Brus porque tenía una hija en una condición muy crítica y bueno, Dios decidió llevarla con él hace seis años. Uno como padre no deja de sufrir pero en algún momento aprendí a dar gracias por el tiempo que pude vivir con ella y no estar atado a lo que no pudimos hacer.

“Mi hija se llamaba Ana Yendry y murió debido a un cáncer. Uno sabe que lo único que tiene seguro en esta vida es la muerte, pero nada lo prepara para ese momento, para todos los padres es totalmente antinatural enterrar a un hijo, uno espera que sean los hijos los que sepulten a los papás, no al revés.

Cartago amaneció lluvioso, pero ya luego el ambiente calentó. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Sin tiempo para descansar

Juan contó que se iba a quedar un ratico en Cartago porque quería entrar de rodillas a la basílica y luego se iba a devolver en bus para la casa porque él es policía y este domingo entra a trabajar en una delegación limonense, po lo que este mismo sábado debía viajar al Caribe, así que no tenía tiempo de descansar la caminada, por dicha llegó con toda la pata, sin dolores ni nada.

LEA MÁS: Romería 2024: ¿Va a visitar a la Negrita? Acá le contamos varios detalles que debe saber

“Me siento completamente bien, cuando uno hace las cosas con fe como que hay una fuerza que uno no sabe explicar que lo acompaña en cada paso”, relató el romero.

Este año la fiesta de la Virgen de Los Ángeles tiene un significado especial porque se cumplen 200 años desde que fue declarada patrona de Costa Rica.

Este sábado la novena le correspondió a la arquidiócesis de San José. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Durante esta semana se ha estado llevando a cabo la novena y ha estado a cargo de distintas diócesis. Este sábado le tocó el turno a la Arquidiócesis de San José así que en la misa de 11 de la mañana estuvo presente monseñor José Rafael Quirós; también participaron un montón de sacerdotes de distintas parroquias de San José.

El clima amaneció lluvioso y frío, pero con el pasar del día el ambiente se fue calentando, la lluvia se fue y dio paso al sol.

Si usted piensa hacer la romería en estos días recuerde echar el bulto capa y sombrilla, algunas galletas o frutas y también hidratación, eso es muy importante.

Por nada del mundo se vaya a llevar su mascota porque no es recomendable, se le puede perder, se le pueden quemar las patas o le puede dar un golpe de calor.