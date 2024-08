Romería 2024: Joven de Pérez Zeledón caminó 120 kilómetros de fe pidiendo por dos embarazos

En la romería 2024, nos topamos con Cristina Ceciliano Gamboa, quien tiene 29 años y en los últimos 6 ha hecho la peregrinación desde el parque central de Pérez Zeledón hasta la basílica de nuestra señora de los Ángeles en Cartago. Son unos 120 kilómetros en total.

Este año Cristina peregrinó con dos peticiones muy especiales para la virgencita: que dos matrimonios de su familia tengan un bebé.

Llena de fe y devoción cumplió con la caminata y justo antes de que entrara a la basílica de rodillas, este 1 de agosto, fue cuando nos la encontramos.

Cristina llegó a la basílica a eso de las 9 de la mañana del 1 de agosto. (Cortesía)

Cuenta que el primer día fueron 40 kilómetros, el segundo 33, el tercero 32 y el cierre solo fueron 15. Cada día fue muy particular. Este 2024 como que el clima no ayudó mucho y eso puso más pesada la caminada.

“El segundo día fue el más pesado de todos porque hubo mucho frío, mucha lluvia y hasta rayería. Fue el trayecto entre Villa Mills y La Trinidad. Es que entre el frío y la lluvia, la caminada sí se complica, se pone más dura”, reconoció.

En las seis romerías hechas nunca pensó en retirarse por tanto cansancio y es que tiene un secreto.

Después de 120 kilómetros a la romera de Pérez Zeledón le quedaron fuerzas para entrar de rodillas a la basílica. (Cortesía)

“Me mentalizo todo el año para la romería, desde hoy comienzo a pensar en la romería 2025, siempre con mentalidad de sí puedo, sí puedo, sí llego, pero no le voy a negar que hay momentos en medio de la lluvia y el frío que uno dice, no llego, es ahí cuando comienzo a rezar el rosario y la virgencita me renueva las fuerzas”, dice.

LEA MÁS: Niño de 10 años hizo 120 kilómetros de romería porque la Negrita lo salvó de varias operaciones

Le gusta mucho ir rezando el rosario porque así va pidiendo por su familia, sus amigos, los enfermos del país y porque todos los romeros que van de Pérez Zeledón tengan fuerzas para terminar. Este 2024 peregrinaron desde Pérez Zeledón, junto a Cristina, un poquito más de 650 personas.

Eran los primeros pasos, hace 4 días, de Cristina quien salió de Pérez Zeledón. (Cortesía)

“Estas romerías de muchos kilómetros tienen un cierre muy especial. Cuando uno a la distancia ve por primera vez la cúpula de la basílica se llena de una emoción especial, inexplicable. Ya en las afueras de la basílica al escuchar la música de la virgencita se mezclan tantas emociones que una termina llorando de agradecimiento por haberle cumplido a la virgen”, comenta entre lágrimas la romera.