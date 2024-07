Romería 2024: Vecino de San Carlos caminó 3 días para agradecerle a la Negrita por un milagro

Don Lorenzo Vallejos (con pantaloneta) sufrió un accidente en moto a finales del año pasado y gracias a la Virgen no perdió su pierna. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Desde hace 9 meses, don Lorenzo Vallejos valora mucho más su vida y el regalo que es caminar, por eso no lo pensó dos veces para hacer la romería a la basílica de los Ángeles desde su casa, en Pital de San Carlos.

A finales del año pasado, este señor, de 63 años, tuvo un accidente en moto y por un momento pensó que perdería su pierna izquierda, pero según nos contó este agricultor y oficial de seguridad, gracias a la intercesión de la Negrita no sufrió ningún daño y cree que recibió un milagro.

Don Lorenzo y otras 23 personas, entre ellas su sobrina Silvia, hicieron la romería desde la zona norte, arrancaron el viernes anterior por la madrugada. El domingo, a eso del mediodía, este grupo de peregrinos llegó a la casa de la Virgencita y este creyente compartió con La Teja su historia de fe.

“Disculpe que se me corte la voz, pero es muy emocionante lo que le debo de contar. En otros años hacía la romería con familiares, pero esta vez vine en grupo y más que agradecido por una razón en especial. Vengo a agradecerle a la Virgen por un favor y es porque aquí estoy luego de sufrir un accidente en moto.

“Cuando estaba en la carretera le pedí a la Virgen que cuidara de mí, que mi pierna estuviera bien y cuando llegué al hospital me percaté de que no tenía nada y en ese momento le prometí que la seguiría visitando para agradecerle por mi vida”, relató con lágrimas en sus ojos.

Don Lorenzo y sus acompañantes llegaron a Cartago a eso del mediodía del domingo, luego de 3 días de caminata.

Varios favores

Este romero contó que el día del accidente, iba a dejar a una de sus hijas al colegio y confesó que andaba manejando un poco rápido.

“Iba manejando la moto, venía un camión que hizo el Ceda, pero de pronto se me cruzó en la carretera y no me lo pude quitar, sentí cómo la piña del camión (que tiene dos llantas atrás, en lugar de una) me pasó encima de la pierna izquierda y sentí que se me la partía.

“Cuando estaba en el suelo le pedía a la Virgen que me ayudara y en una hora ya estaba en el hospital de San Carlos. Me hicieron unas placas y los doctores me dijeron que no tenía fracturas, nada más tenía una pelota grande, llena de sangre, y en 3 meses ya no estaba, estaba completamente recuperado”, contó.

Vallejos afirmó que su devoción por la mamá de Jesús ha sido de toda la vida, de hecho, la Negrita le ha concedido varios favores. Hace un año, su hijo Óscar Mario tuvo un accidente, también en moto y clínicamente tenía pocas esperanzas de sobrevivir.

“Pasaron 7 días después del accidente y mi hijo no despertaba. Un doctor me dijo que me preparara, porque le dio una fiebre y eso era fatal para él. Un día, mientras me bañaba, le pedí a la Virgen que intercediera por mi hijo y a la hora y media mi hijo despertó. Tres semanas después, ya estaba en la casa recuperado.

“Siempre le agradezco a Dios y a la Virgencita por los favores que me concede a diario. Tengo 5 hijos, trabajo y salud y después del accidente valoro más lo que ella hace por quienes creemos en María”, sentenció.