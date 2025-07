Romería 2025: Pareja cuenta cómo la Negrita les hizo no uno sino dos milagros, pese a lo que decían los médicos

Nos encontramos en el puro corazón de la basílica de nuestra señora de los Ángeles en Cartago a doña Karla Soto y a don Efrén Méndez.

Romería 2025: “Los doctores me dijeron que era casi imposible tener hijos, pero yo confié en la Negrita”. Don Efrén carga a su hijo Enzo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Cuando los vimos, don Efrén entraba de rodillas con su bebé de 23 días, Enzo, en brazos. “Se lo voy a entregar a la Negrita”, nos dijo con tremendo orgullo, felicidad y fe.

LEA MÁS: Romería 2025: La CCSS arranca su plan de protección de romeros este sábado 19 de julio

La familia va siempre completa para agradecerle a la Negrita por los dos milagritos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Lo dejamos que terminara el recorrido de rodillas, que presentara a su bebito ante la patrona de Costa Rica, y después conversamos con la familia. Doña Karla estaba con su otro hijo, Evan, quien tiene ya 6 años.

Papás cuentan el doble milagro que les hizo la virgen de los Ángeles

Yoselin y Diana Retana, dos hermanas educadoras que hicieron la romería el 20 de julio para pedir por sus alumnos y sus papás y las familias de ellas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Los doctores me dijeron que era casi imposible tener hijos, pero yo confié en la Negrita. Todos los doctores que me vieron me decían lo mismo, que yo tenía los ovarios llenos de quistes y que mejor me olvidara de tener hijos.

La misa de 11 a.m. en la basílica estuvo a reventar. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“De acuerdo con la medicina, yo jamás iba a ser madre, pero llegó un día en el cual le ofrecí una promesa a la virgencita de los Ángeles para que me hiciera el milagro de poder tener hijos y vea, siempre como son las madres que dan más de lo que uno les pide, no fue uno, son dos milagros.

LEA MÁS: Guafle, el perrito que con su amor ayudó a sanar el dolor de una familia

Yariela Sandí ingresa hincada a la basílica después de peregrinar 35 kilómetros entre San Antonio de Escazú y Cartago; duró 7 horas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Los doctores dijeron que no, pero mi Negrita dijo que sí”, nos contó, llena de una tremenda alegría, doña Karla.

Don Efrén nos confirma que ellos nunca le faltan a la virgencita, y todos los años la visitan para agradecerle que los volvió a ver y les concedió lo que deseaban.

Doña Esther Tencio y su hijo Ignacio Vargas de 10 años subieron pura vida Ochomogo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Aquí me va a ver usted cada año hasta el día que me muera. Usted no sabe lo duro que es que no uno ni dos, sino varios doctores le digan a uno que se olvide de tener hijos, pero llegó la Negrita y lo cambió todo”, comenta el papá.

Andrea Hidalgo (izquierda) camina con doña Rebeca Yen, son de Curridabat, decidieron caminar este 20 de julio. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Este domingo 20 de julio visitamos la basílica en Cartago para compartir con los romeros que desde el pasado sábado comenzaron a llegar donde la Patrona de Costa Rica.

Rosas blancas

La misa de las 10 de la mañana estaba a reventar y fue después de esa celebración que nos encontramos a esta familia de 4 y que la ciencia había dicho que solo iba a ser de 2.

Doña Adita Valverde, de Barbacoas de Puriscal, le llevó un ramo de rosas blancas a la Negrita; la acompañaba su esposo Rafael Valverde, y la hija de ambos, Grace. Los tres entraron a la basílica hincados. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pero ellos no fueron los únicos que llegaron a los pies de la virgencita. También vimos a doña Adita Valverde, una puriscaleña de la pura cepa, quien le llevaba un ramo de rosas blancas a la Negrita. La acompañaba su esposo, Rafael Valverde, y la hija de ambos, Grace. Los tres entraron a la basílica hincados.

LEA MÁS: Tica le apostó a la danza y ahora se le abren las puertas del éxito en España

Mucho ojo que este peludito andaba solito este domingo 20 de julio entre los peregrinos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Siempre venimos donde ella, este año estamos con estas flores para agradecerle todo lo que nos da y para hacerle una petición por la salud de mi mamá. Sabemos que con fe la virgencita cumple”, nos explicó Grace.

Don Rubén Vargas entró hincado para darle gracias a la Negrita por su salud (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)