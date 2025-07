Romería 2025: Santo Domingo de Heredia celebra a la Negrita con imagen gigante

Para José Francisco Valerio Arce, vecino de Santo Domingo de Heredia, la fe en la Virgen de los Ángeles ha sido el motor de su vida.

A sus 61 años (pronto cumplirá 62, el 23 de agosto), este hombre asegura que la Negrita siempre lo ha cuidado: le ha dado salud, trabajo y protección para él y su familia, su esposa, María Mercedes Zamora y su hija María José, de 28 años.

Domingueño tiene 31 años de hacerle una caravana a la Negrita y lo celebra con una imagen grandotota. (Cortesía/Cortesía)

“Siempre he sido mariano. La Virgencita me ha tenido bien, me ha acompañado en todo. Yo siempre le agradezco”, nos dice con el brillo de la fe en los ojos.

La caravana de la fe

Desde hace 31 años, don José organiza la tradicional “Caravana de la Virgen en Santo Domingo”, un recorrido que nació gracias a su trabajo como taxista y al impulso de un devoto amigo.

LEA MÁS: Romería 2025: Le pidió a la Negrita ayuda para su luto y le mandó una peludita de 4 patas que es un amor

Don José tiene 31 años de organizarle la caravana domingueña a la Negrita. (Cortesía/Cortesía)

“Un día le pedí a don Manuel González, que llevaba la imagen de la Virgen por todo el país, que viniera a Santo Domingo. Me dijo: ‘Hágale algo bonito, que ella salga satisfecha, y yo se la traigo todos los años’. Así empezó la caravana domingueña”, recuerda.

Aquel primer año los comercios de Santo Domingo lo apoyaron, incluso, con mariachi, y poco a poco se formó un grupo de familias enteras que año con año acompañan la procesión.

Esta Negrita grandota mide un poquito más de un metro. (Cortesía/Cortesía)

La caravana recorre los ocho distritos de Santo Domingo, pasando por casas donde hay enfermos o personas con alguna necesidad especial. También se presta para rosarios o bendiciones, porque, como dice don José, “todo se hace por fe, por amor a la Negrita”.

LEA MÁS: Romería 2025: Exposición del Santísimo en Limón inspiró vestiditos para la Negrita

Casi no hay caravana

Hace cinco años la tradición estuvo a punto de detenerse. La imagen oficial de la parroquia ya no podía prestarse por su delicado estado, y todo parecía indicar que no habría caravana.

“Yo estaba muy triste en la casa, pensando que se había acabado todo. Pero al otro día mi hija me dijo que la llevara a Aserrí, y me regaló una imagen. Inmediatamente llamé a todo el mundo: sí había caravana”, cuenta emocionado.

Ese gesto reafirmó su promesa de nunca fallarle a la Negrita. Este 2025 cumplieron 31 años de mantener viva la devoción en Santo Domingo, la caravana se hizo el pasado 28 de julio.

Negrita grandota

El amor de don José y su gente por la Patrona de Costa Rica no se quedó solo en las caravanas. Este año, la comunidad verá cumplido un sueño: tener una réplica grandotota de la Virgen de los Ángeles en una gruta ubicada en el terreno de la Casa de la Cultura.

“Un día pensé: qué bonito que en Santo Domingo hubiera una imagen con su propia ermita. Fui a la municipalidad, presenté la idea y, gracias a Dios, fue aceptada. Nunca imaginé que se iba a lograr algo tan lindo”, relata conmovido.

La Negrita grandota domingueña estará en el terreno de la Casa de la Cultura. (Cortesía/Cortesía)

La imagen, hecha por el escultor Luis Alonso Ramírez (el mismo que realizó la que Costa Rica regaló al Papa Francisco) mide 1 metro y 3 centímetros y pesa unos 70 kilos. Está construida con polvo de piedra, bronce y polímeros, para resistir sol y lluvia.

LEA MÁS: Matrimonio tico relata como la Virgen de los Ángeles los ha protegido en Estados Unidos

Es la segunda más alta de Costa Rica de la colección “Desde el Origen”, una colección hecha por don Luis Alonso que hace negritas exactamente iguales a la que se encontró Juana Pereira allá por 1635.

“Es exactamente igual a la original de la Basílica de los Ángeles, pero esta de Santo Domingo es siete veces más grande”, explica el artista.

Pueblo mariano

La ermita donde se colocará la Negrita mide 2 metros y 30 centímetros y tiene detalles que la hacen única: un pedestal octagonal que representa los ocho distritos del cantón, una cúpula blanca y azul, con los colores de Santo Domingo y de la casa típica costarricense y murales en cerámica hechos por el grupo artístico Los Muraleños, explica don José Francisco.

Para financiar el proyecto se organizaron rifas, incluso de pantallas, y la respuesta fue tan grande que hasta hicieron falta números.

“La comunidad entera se unió, todos querían ayudar. Eso me llena de alegría”, cuenta don José.

En la foto de izquierda a derecha, el escultor Luis Alonso Ramírez, José Valerio y José González. (Cortesía/Cortesía)

Gran devoción

La nueva Negrita ya ha visitado los ocho distritos de Santo Domingo antes de su colocación oficial este 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles.

“Es una alegría inmensa. Yo sé que la Virgencita está feliz porque su gente la quiere y la honra. Yo nunca imaginé que iba a ver algo tan bonito en mi cantón”, confiesa don José lleno de fe y devoción.

LEA MÁS: Romería 2025: Niño le canta en todo momento y en todo lugar a la Virgencita

Con la inauguración de la gruta, Santo Domingo no solo tendrá una réplica de la Negrita, sino también un símbolo vivo de la fe que este pueblo herediano le guarda a su Madre.

La Negrita grandota ya estuvo por muchos días en la iglesia de Santo Domingo. (Cortesía/Cortesía)

“Todo se hace por fe, por amor a la Negrita”, repite don José Francisco, convencido de que la Virgen seguirá derramando bendiciones sobre su gente.