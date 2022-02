Rosas preservadas: tan duraderas como el buen amor

¿Pueden una rosa natural o un girasol durar cinco años?

Michael Guerrero y su esposa, Shirley Rodríguez, afirman que sí, pero si antes pasan por el proceso que ellos les hacen para protegerlas después con unas cápsulas de vidrio.

El resultado es algo muy parecido a la rosa encantada que vemos en la película “La bella y la bestia” y que significa el amor verdadero y eterno; también nos lleva a pensar en la rosa del libro “El Principito”, que simboliza lo mismo.

A tres días de celebrar el Día de los Enamorados, estas flores son, sin duda, una linda alternativa de regalo con el cual se puede quedar altísimo con la persona amada o con amigos.

Rosas preservadas Shirley Rodríguez y Michael Guerrero son los responsables de estos bellos detalles. Foto: Cortesía (Cortesía)

La pareja que las hace cuenta que las ofrece con la garantía de que duran hasta cinco años (esa garantía varia según la zona del país y su clima) y que gustan muchísimo.

Michael nos explicó que las rosas preservadas surgieron hace unos diez años en Europa y que él empezó a trabajarlas hace casi seis años.

“Las rosas y los girasoles, entre otros tipos de flores que se pueden trabajar, llevan un proceso en el que se congelan, se les extrae el agua, la savia y se les ponen preservantes para poder mantenerlas hasta por cinco años”, explicó Michael.

Una vez hecho el proceso se les protege con la cúpula de vidrio, un detalle que las hace más llamativas.

Quien adquiera una debe saber que, para que le dure más, no hay que colocarla donde le pegue sol directo ni en un lugar muy húmedo.

Rosas preservadas Los modelos especiales son los de la Bella y la Bestia con el escenario de la película que cuestan 35 mil, 45 mil o 55 mil colones, dependiendo del tamaño. Foto: Cortesía (Cortesía)

El negocio de Michael y Shirley se ubica en Barva de Heredia, pero ellos pueden mandar las flores a todo el país por medio de Correos de Costa Rica.

Viene de familia

Michael trabaja desde hace 16 años con flores en eventos y en decoraciones, proviene de una familia que posee dos floristerías y cuando era jovencillo laboró al lado de un tio en la distribución de esos lindos productos.

De las flores preservadas en cápsulas nos dice: “se pueden hacer arreglos, las rosas individuales (que son las que distribuye en floristerías), hay diseños exclusivos, solo de nosotros, y pueden comprarse al por mayor o al detalle”.

Dentro de la cápsula el cliente puede incluir una diversidad de elementos además de la flor; cuenta Michael que han hecho de la Bella y la Bestia, con minions, muñecos de los personajes favoritos del comprador, peluches, angelitos...

“Para una propuesta de matrimonio me llamó el novio y me pidió que le hiciera una cúpula con la Cenicienta. No tenemos problema con el personaje que quieran, ya sea que nos lo faciliten o nosotros lo conseguimos, le enviamos la foto a ver si le gusta y el costo para que apruebe la compra”, explicó el barveño.

Rosas preservadas La versión con el angelito se la han pedido mucho para recordar a los seres queridos que ya no están y esta en especial la llevarán a Colombia. Foto: Cortesía (Cortesía)

Incluso ya está pensando en nuevas ideas, como imprimir una foto en un acrílico e incorporarla al diseño, pero aún no es un hecho, están afinando los detalles.

Buena variedad

Hoy por hoy ofrecen ocho tipos de cúpulas y rosas en quice colores (rojas, blancas, amarillas, rosadas, negras, verdes y fucsia, entre otras).

El precio de cada trabajo varía según el tamaño y la la elaboración. Hay unas cúpulas de 15 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho que salen en ¢12.000, las de 15 por 12 centímetros salen en ¢18.000 y ahí van subiendo hasta la más grande, que sale en ¢55.000, y es de 38 por 23 centímetros.

También tienen la edición especial de la Bella y la Bestia en tres tamaños y con el escenario de la película; esas valen ¢35.000, ¢45.000 y ¢55.000.

Rosas preservadas Con esta Cenicienta, un novio le propuso matrimonio a su pareja. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Hay unas con un angelito que nos han pedido para recordar a personas especiales que han partido cerca de estas fechas”, comentó Michael.

Este artista de las flores nos habló incluso de un caso cercano: hace quince días falleció un tío suyo que el pasado Día de la Madre le había regalado a su esposa una rosa preservada que ahora la señora guarda como un tesoro.

El talento de estos dos ticos ha llegado a países como Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, España y más recientemente a Colombia.

Gente de esos países que pasa por Tiquicia conoce su trabajo, se enamora y decide que no puede volver a su tierra sin algo tan especial. Y se les comprende perfectamente.

¿Cómo contactarlos? La empresa se llama Deseos y caprichos y puede encontrarlos en la págiga web deseosycaprichos.com en “feis” Deseos y caprichos o en Instagram como Deseosycaprichoscr Tambień puede llamar o enviar un mensaje 8822-3545