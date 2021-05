“Siempre he tenido perros de esta raza, pero el anterior a él me lo robaron de la casa, se llamaba Patín y me dolió mucho porque uno se encariña. Después compré otro y el veterinario me dijo que era mitad bóxer y mitad zaguatico, pero le entró una bacteria y falleció. Por último, llegó Lorenzo”, recordó Pato.