¿Sabe cuántas vacunas contra el covid-19 para niños se vencen el 30 de setiembre?

El próximo viernes 30 de setiembre vencerán unas 500 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 para niños, según aseguró la ministra de Salud, Joselyn Chacón, el pasado martes 6 de setiembre cuando se presentó ante los diputados en la Asamblea Legislativa.

“No quiero botar vacunas, cuando muchas veces lloramos… Hay gente que murió porque no tenía derecho a una vacuna. Para mí es doloroso. Pero, sinceramente, tampoco me puedo culpar de que eso pase. Si ustedes leen las actas me encantaría que vieran cómo, desde antes de que yo llegara, se preocupaban diciendo que se nos van a vencer las vacunas”, aseguró la ministra de Salud.

Actualmente hay campaña de vacunación para menores de edad. (Cortesía)

¿Cuánto en colones significa botar tantísima vacuna?

Eso ha sido imposible de saber porque desde el anterior ministro de Salud, Daniel Salas, hasta la actual, Chacón, siempre que se hace esta pregunta se responde que, por el contrato firmado con Pfizer, no se puede hablar de platica porque nos podría demandar hasta por millones de dólares la farmacéutica ya que hay una cláusula de confidencialidad.

¿Ese medio millón sería el único que habría que botar?

No. Según aclaró la ministra de Salud, para finales de octubre, si no se corre a vacunar, se estarían agregando otras 250 mil, para un gran total en dos meses de 750 mil dosis pediátricas de la vacuna contra el covid-19 que tendrían que tirar a la basura.

¿Por qué se van a vencer tantísimas vacunas?

La ministra de Salud asegura que el gobierno anterior no hizo un buen control de seguimiento de las compras de vacunas y provocó que cuando este gobierno recibiera, ya las vacunas estuvieran compradas.

En dos meses podríamos estar perdiendo como país, 750 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 para niños. (Roger Bolaños)

¿Cómo se está corriendo para tratar de botar la menor cantidad posible de vacunas?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició esta semana la campaña “Amá y Protegé”, se trata de dos semanas (5 al 18 de setiembre) enfocadas en la vacunación contra la covid-19, durante la primera semana del 5 al 11 de setiembre y en el marco de celebración de la Semana de la Niñez, la vacunación estará concentrada en los niños de 5 a 11 años.

¿Cuántos niños hay sin vacunar?

Las doctoras Leandra Abarca Gómez y Diana Paniagua Hidalgo de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS explicaron que según registros cerca de 345.551 niños tienen pendiente alguna de las dosis de la vacuna contra la covid-19, por lo que los equipos vacunadores de todo el país durante esta semana visitan escuelas, CEN-CINAI, salones comunales, parques y harán recorridos casa a casa para completar los esquemas de vacunación de esta población.

¿Alguna de las dosis? ¿Cuántas vacunas tiene que ponerse un niño?

“Es importante recordar que el esquema de vacunación contra la covid-19 para niños de 5 a 11 años es de tres dosis, la segunda se aplica 21 días después de la primera y la tercera dosis se aplica cinco meses después de la segunda, al completar las tres dosis los niños contarán con mayor protección en caso de enfermarse de covid-19″, explicó la doctora Leandra Abarca.