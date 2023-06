¿Sabe de cuánto es la multa por no usar el cinturón o viajar sin casco en moto?

Muchos choferes de carro se niegan a usar el cinturón de seguridad porque les incomoda, les arruga la camisa o simplemente no lo sienten necesario, pese a que hay estudios que demuestran que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

En cuanto a los motociclistas pasa algo similar, hay quienes no quieren usar el casco porque les da calor, los despeina o incluso les quita visibilidad, pero lo cierto es que protege a quienes viajan en moto y disminuye un montón el riesgo de lesiones cerebrales.

No se la juegue andando sin cinturón, puede perder usted y su bolsillo. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, en lo que va del año, los oficiales de Tránsito han hecho 6.711 multas por uno usar el cinturón de seguridad o no portar el casco.

LEA MÁS: ¿Puedo usar mi dron cerca de un aeropuerto?

Casi 5.000 de ellas fueron hechas a conductores por no querer protegerse a ellos mismos, 883 correspondieron a choferes de carro que permitieron que alguno de sus acompañantes no lo llevara puesto y 896 fueron dada a motociclistas por permitir que su acompañante llevara el casco mal puesto o no lo llevara del todo.

La multa porque un chofer o un acompañante no usen el cinturón es de ¢124.000, mientras que la sanción por no usar el casco o andarlo mal puesto es de ¢112.844.

Aunque sea un viaje corto, use el casco siempre que viaja en moto. Foto: Archivo.

LEA MÁS: Paciente pide ayuda a la Caja: “No me puedo morir, tengo un hijo con discapacidad”

Según datos del MOPT, entre enero y mayo de este año, fallecieron en carretera 214 personas, de las cuales 112 iban en moto.

Las autoridades de Tránsito hacen un llamado a los conductores a ser precavido y usar los dispositivos de seguridad reglamentarios, sobre todo ahora en época lluviosa que las carreteras se vuelven más peligrosas.