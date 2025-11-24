Nacional

Sala Constitucional confirma algo importante sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión

Sala Constitucional confirma algo importante sobre el tema de la subasta de frecuencias de radio y televisión

Por Rocío Sandí

La Sala Constitucional confirmó algo importante sobre el proceso de la subasta de frecuencias de radio y televisión y que tiene a muchas personas inquietas ante la posibilidad de que se dé la salida del aire de muchas emisoras y canales de televisión.

La Sala informó, ante una consulta de La Teja, que recibieron un recurso de amparo sobre el tema.

Un cuidadano presentó un recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión. (Shtterstock)

Eso sí, la entidad explicó que dicho recurso aún está en estudio para ver si cumple con todos los requisitos para ser admitido.

El recurso no fue interpuesto por una radioemisora ni por una televisora, sino más bien por un usuario, “una persona particular”, detalló la Sala.

Ahora hay que esperar a que se determine si el recurso es admitido y, en caso de que sea así, ver los alcances que este podría tener.

