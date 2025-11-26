Sala IV ordena suspender la subasta de las frecuencias de radio y televisión

La Sala Constitucional ordenó la suspensión de las licitaciones que establecieron las subastas de las frecuencias de radio y televisión.

Hace unos minutos, la Sala señaló lo siguiente:

“En el expediente 25-031501-0007-CO, por resolución del magistrado instructor Paul Rueda de las 10:11 horas del 26 de noviembre de 2025, con base en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se suspende la tramitación de las licitaciones nros. 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV), así como de sus respectivos expedientes nros. FORSUTEL-DGO-PRO-LY-000001-01448-2025, FORSUTEL-DGO-PRO-LY-000002-01449-2025 y FORSUTEL-DGO-PRO-LY-000003-01450-2025, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia este proceso de amparo o no se decida otra cosa.

La Sala IV ordenó suspender la subasta de las frecuencias de radio y televisión. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo anterior se dispuso ante el grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión (tanto televisivos como radiofónicos) y con miras a prevenir la posible ocurrencia de daños severos, ya que, ante el alegado número de ofertas recibidas por la SUTEL (20 para radiodifusión sonora FM, 1 para radiodifusión sonora AM y 4 para radiodifusión televisiva), podría existir una reducción de al menos dos tercios de la cantidad actual”, informó la Sala.

Se amplía recurso de amparo

El tribunal constitucional informó además, que se amplió el curso del amparo contra el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, de manera tal que en el amparo figuran ahora como recurridos esa entidad ministerial junto con el Ministerio de la Presidencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones.