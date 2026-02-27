Sala IV se trae abajo la subasta de frecuencias de radio y televisión promovida por el gobierno

La Sala Constitucional anuló la subasta de las frecuencias de radio y televisión, promovida por el gobierno el año anterior.

En un comunicado de prensa, la Sala informó que, este viernes, resolvió el expediente 25-031501-0007-CO y, por mayoría, declaró con lugar el recurso en cuanto a la “inconstitucionalidad de los procedimientos de licitación nros. 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV).

“Por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo -tanto de medios como de contenidos- que debe existir en un estado democrático de derecho y en una sociedad de la información libre y plena”.

Una persona acudió a la institución para alegar que los concursos públicos para las frecuencias establecían como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta, lo que — a su juicio — favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.

Además, señaló que ello podría vulnerar principios constitucionales, como la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio público de radiodifusión.