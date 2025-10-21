Nacional

Salió el acumulado del Lotto y se vendió en Heredia

El premio de ¢70 millones del Lotto Revancha fue vendido en el centro de Heredia

Por Silvia Coto
El acumulado del Lotto Revancha salió este lunes
El acumulado del Lotto Revancha salió este lunes (JPS/cortesía)

El acumulado del Lotto Revancha de la Junta de Protección Social (JPS) salió esta noche, dejando un premio de ¢70 millones para un afortunado ganador.

Según informó la JPS, el número favorecido fue vendido en el centro de Heredia, donde algún jugador se convirtió en el nuevo millonario.

Con la salida del acumulado, para el próximo sorteo del miércoles el premio del Lotto volverá a iniciar en ¢50 millones, mientras que el acumulado de la Revancha estará en ¢22 millones.

Los números ganadores en Lotto son 12, 22, 37, 40, 05 y en Revancha 23, 24, 28, 31, 29.

La Junta recordó a los jugadores la importancia de revisar sus fracciones y guardar los tiquetes en buen estado, ya que son el único comprobante válido para reclamar el premio.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

