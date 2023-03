¡Salud advierte! Crema artesanal para el tratamiento de radioterapia no tiene permisos

El ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, alerta al país sobre la venta y promoción en redes sociales de una crema artesanal para el tratamiento de radioterapia llamado: Radio Vital.

Este producto no tiene el registro sanitario, ya que no se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad y no han sido evaluadas por el ministerio de Salud por lo que puede poner en riesgo la salud de las personas que la adquieran.

“Dicha crema artesanal se promociona como: “crema protectora e hidratante para la piel sometida a la radioterapia. Hidrata y protege la piel de las agresiones pre, durante y post radioterapia”, además presenta el símbolo internacional de radiaciones ionizantes en su etiqueta.

La crema artesanal no tiene el permiso sanitario para venderse. (Cortesía ministerio de Salud)

“Sin embargo, se desconoce los ingredientes de esta crema artesanal o si cuenta con material reactivo o nuclear, por lo que se solicita a la población no exponerse a su uso para evitar posibles efectos negativos y un riesgo para la salud. Se recomienda que, si se encuentra utilizando este producto, descontinuar su uso y solicitar consejo médico si presentan algún síntoma asociado a su uso”, advierte el ministerio de Salud.

Así mismo, Salud da varias recomendaciones sobre la crema artesanal Radio Vital:

No comprar, vender ni utilizar la crema artesanal para radioterapia, señalados en esta alerta sanitaria.

Si su negocio adquirió este producto, sacarlo de la estantería y comunicarse con el ministerio de Salud para su decomiso.

Si está utilizando este producto suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud.

Se motiva a la población a denunciar ante el ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializando estos productos y cualquier otro que no cuente con registro sanitario.

Si está utilizando estos productos suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud. (Cortesía ministerio de Salud)

Si conoce a las personas que están fabricando este producto, se solicita interponer la denuncia respectiva en este ministerio, la cual será tratada de forma confidencial.

Para denunciar, escriba al correo electrónico: dac.denuncias@misalud.go.cr o comunicarse al Área Rectora de Salud más cercana.

Las personas o empresas que comercialicen productos sin registro sanitario se exponen a sanciones administrativas y penales.