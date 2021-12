Salud detecta tres nuevos casos de la variante ómicron en el país

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) detectó este viernes 24 de diciembre tres nuevos casos en nuestro país de la variante ómicron del covid-19.

Con estos ya son cuatro los casos detectados a nivel nacional.

Ninguno de los tres nuevos casos tiene relación con el menor de 8 años, que el pasado 19 de diciembre se convirtió en el primer hallazgo de ómicron en Costa Rica.

Las tres personas contagiadas habían estado en África, Europa y Estados Unidos. Foto: AFP (ED JONES/AFP)

Los nuevos casos son un extranjero con antecedente de haber viajado a África y dos costarricenses que viajaron a Estados Unidos y a Europa. Todas las personas se encuentran estables y no han requerido hospitalización. Se trabaja en la investigación epidemiológica de los casos y sus contactos.

El Gobierno reitera que este hallazgo no implica cambios en las medidas vigentes, pero sí hace énfasis en el llamado a la población a redoblar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, mucho más en estas fechas festivas. Si se van a reunir con personas que no son de su burbuja, lo mejor es estar en espacios ventilados, que se use correctamente la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y que mantenga el distanciamiento social.

Además, es fundamental que las personas cumplan los esquemas de vacunación contra el coronavirus, incluso aprovechando las terceras dosis disponibles para mayores de 65 años.