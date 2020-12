“Como andaba buscando un celular, me llamó la atención que tenían una promoción del Galaxy S20 FE 4G 6GB azul en menos de seis mil colones. Claro que me pareció un precio muy barato, pero estamos en diciembre, los comercios sacan miles de promociones buscando atrapar clientes y por eso no me extrañó que fuese una promoción muy buena de parte de una empresa seria, entonces me metí de inmediato a comprar”, explica don Wálter.