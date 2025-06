San José es la cuarta ciudad más cara para vivir de Latinoamérica, ¿cuánto hay que ganar al mes?

Cada día más de un millón de personas cruzan el centro de San José, ya sea para de ahí agarrar para otras partes del país o para disfrutar un rato en la capital del país.

No obstante, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), para el año 2022, en San José centro viven 352.381 personas.

El costo de vivir en San José es uno de los más elevados de Latinoamérica. (Jose Cordero/José Cordero)

Lo que muchos no sabían es que esas 352 mil y pico de personas viven en una de las ciudades más caras de la región.

Específicamente, San José es la cuarta ciudad más cara de Latinoamérica según el “Índice de Costo de Vida en América Latina” de Expatistan.

A nivel mundial, es la ciudad 80 de las 143 evaluadas.

Para armar este ranquin, se analizaron los precios de varios productos y servicios como vivienda, alimentación, transporte y servicios públicos.

Completando el top 4 están la ciudad de Gran Caimán en las Islas Caimán en el primer puesto, Barrancabermeja en Colombia de segundo y Montevideo en Uruguay en tercer puesto.

Una gran parte de los edificios y apartamentos en Chepe están abandonados o en pésimo estado. (Jose Cordero/José Cordero)

En el caso de Costa Rica, según el estudio, para que una persona pueda vivir en Chepe necesita ganar más de ¢791.000 colones, mientras que para una familia de cuatro, se necesita un ingreso de mínimo de ¢1,7 millones para salir tablas.

Pero, ¿esto refleja la realidad? En La Teja conversamos con cuatro personas que viven en el corazón de San José, para saber si realmente vivir en Chepe cuesta un ojo de la cara.

Otra realidad

Thezza Pusey vive a la vuelta de la esquina de la Casa Amarilla y, según nos confirmó, los alquileres en barrio Otoya pueden llegar a ser un golpe al bolsillo.

“Yo al mes pago ¢340.000 pero, para la zona y apartamento, creo que es un precio razonable”, comentó.

Mariana, Josué, Thezza y Mónica nos contaron cuánto sale vivir en San José. (Cortesía/Cortesía)

En su caso como ella alquila, no tiene que pagar a la muni, pero sí nos dijo que los servicios a veces se le pueden disparar, en especial la factura de la luz y el agua que, juntos, le llegan en unos ¢35.000.

De ahí en fuera, otro gasto fijo es el transporte que, haciendo cálculos, le puede salir en unos 40.000 colones mensuales.

“Al menos ¢40 mil en buses. Si tengo que movilizarme a otras zonas, intento hacer mandados o compras caminando, ya que la avenida central me queda muy cerca.

Lo que sí no tiene quite, es que entrar y salir de la capital es un dolor de cabeza. En especial por la lejanía de las paradas de buses y lo poco transitables que son las calles.

Por su parte, Josué Mena, tiene más de tres años de vivir en el distrito Hospital, ahí por La Merced y, la salvada es que su familia es dueña de su casa,

“Es casa propia, y de impuestos se paga, aproximadamente, ¢10.000 al mes, pero lo pago de manera anual. Pago solo los servicios municipales, porque por el valor de la propiedad, registralmente, no paga impuestos, solo servicios municipales”, explicó.

Pero, según nos contó, un alquiler en la zona puede rondar entre los ¢80.000 y los ¢150.000 un cuarto. Mientras que un apartamento pequeño puede subir hasta los ¢200.000.

San José es, aunque no lo parezca, el hogar de más de 300 mil personas. (Jose Cordero/José Cordero)

En cuanto a transporte, como tiene carro, gasta unos ¢25.000 en gasolina, pero hace la salvedad de que no es necesario tener carro, porque con un solo pasaje de bus puede llegar hasta cualquier parte del país.

A un par de cuadras

Por su parte, Mariana Flores, vive en barrio Luján, que si bien no es Chepe centro, está a un par de cuadras de la capital.

En su caso, también es dueña de su casa y, por trimestre, paga unos ¢35.000 en impuestos.

Como son cuatro, las factura son un poco más elevadas. Por ejemplo, la del agua llega en ¢40.000 y la de la luz ¢60.000, aproximadamente.

“Pero, he buscado apartas de un cuarto, a veces dos, con lo básico, sin servicios y, muchísimas veces sin cochera, y no baja de los ¢350.000 colones”, comentó.

Todos los días, más de un millón de personas cruzan San José sin saber que es una de las ciudades más caras de la región. (Jose Cordero/Jose Cordero)

“Eso sí, el transporte es súper beneficioso porque, al ser tan céntrico uno llega rapidísimo a todo lado. Entonces, se gasta menos en gasolina, yo puedo usar medio tanque de gasolina yendo y viniendo todos los días, eso es unos ¢15.000 a la semana.

Por último, Mónica Gaitán es una vecina del barrio San Cayetano y en esa zona, los aquileres sí son un poco más altos.

“El alquiler me sale en ¢400.000, pero tiene todos los servicios incluidos. En cuanto a transporte, me movilizo en carro y Uber, entonces me sale en ¢120.000 aproximadamente.

Lo que sí rescata esta josefina es que, al estar un poco más alejada del puro centro de la ciudad, entrar y salir es mucho más sencillo, pero eso no quita que la inseguridad esté a la orden del día.