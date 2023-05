San José, nuestra “feíta” capital cumple 200 años

Este 16 de mayo San José cumple 200 años de haber sido designada la capital de Costa Rica.

Es por eso que este y el otro fin de semana habrá desfiles de bandas, ferias y hasta una maratón para festejar (ver recuadro), pero dentro de la tremenda alegría de las celebraciones, no podemos olvidar que nuestra capital es feíta, algo que muchos ticos aseguran y que incluso en el extranjero lo afirman, tal y como sucedió en el 2019, cuando el prestigioso diario español, El Mundo, metió a Chepe entre los “Diez destinos poco agraciados (por no decir feos)” del mundo.

Desde aquel 16 de mayo de 1823 en que se trasladó la capital de Cartago a San José, a mayo del 2023, se han dado una cadena de hechos que provocan tener una capital urgente de cambios profundos para salir de esa fealdad que, por más que nos duela, es toda una realidad.

Con la ayuda del ingeniero Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), le buscamos respuesta a la pregunta de, ¿por qué nuestra amada San José es una capital tan feíta?

Muchos cantones

Lo primero que explica el ingeniero es que la capital tiene 31 cantones, algo que para él es demasiado, ya que el dinero recaudado por impuestos, por ejemplo, se reparte entre muchos, quedando poco para la inversión en el casco urbano, o sea, el puritico centro, justo del que la gene se queja por feo.

“Otras ciudades grandes como Medellín, en Colombia, tienen solo tres o cuatro municipalidades. San José tiene un centro pequeño, en comparación con ciudades como Londres o Nueva York, como Bogotá. El centro de San José debería ser, por ejemplo, Guadalupe, Tibás, Alajuelita. Un solo cantón, máximo dos”.

Pocos espacios urbanos

Aunque la capital ha intentado tener espacios urbanos peatonales para que la gente los disfrute, ha quedado debiendo en comparación con otras capitales de América Latina, explica el ingeniero. Se tiene La Sabana, el Parque de La Paz, el parque La Libertad y pare de contar.

Lo que sigue son espacios muy pequeños y muy repartidos, eso la convierte en una ciudad más desagradable para las personas, con los carros dominando los espacios y con aceras muy angostas y difíciles para los peatones. Todo eso afea, entonces, las personas no van a parques, van a centros comerciales.

“La planificación urbana en las décadas de los setenta y ochenta exigían a las urbanizaciones nuevas dejar espacios para parques, eso provocó gran cantidad de parques y que las municipalidades, por falta de recursos, no los cuidaran y terminaron en montazales y focos de delincuencia”.

Sin campo para vivir

La capital llegó a un punto en que se transformó en una ciudad de negocios y empleos, sin espacios para que la gente viviera y eso la convirtió en muy insegura, con una vida más activa fuera del casco central.

La vida en la ciudad creció en Escazú, Tibás, Montes de Oca, Desamparados, zonas que lograron sus propios espacios y vida nocturna, mientras que el centro se quedó solo.

“Se creó, hace unos quince años, la Comisión de Renovación y Repoblamiento Urbano de San José, con el alcalde josefino y el ministro de vivienda a la cabeza y así se promovieron proyectos para repoblar el casco urbano, algo que ha sucedido especialmente con torres de apartamentos”.

Mal cuidado el patrimonio

Otro gran problema que aumenta la fealdad de San José es que no se cuida bien el patrimonio arquitectónico en el centro.

El ingeniero explica que hay una ley de patrimonio muy fuerte, pero que a la vez es muy débil para mantenerse firme.

“El Estado no tiene la capacidad económica para darle mantenimiento a los edificios o casas consideradas patrimonio y a los dueños de esos edificios nadie les ayuda en el mantenimiento y es poco lo que pueden tocarlo, eso provoca deterioro y así se afean las estructuras. La Ley es muy fuerte, permite hacerle muy pocas cosas a lo que se declare patrimonio y nadie ayuda al dueño del inmueble”.

No es bonita

El patrimonio arquitectónico con problemas, el recurso económico muy repartido, aceras pequeñas y exceso de vehículos, entre otras cosas, afean la capital. Además, el cemento del puro centro tiene que competir con la riquísima naturaleza del resto del país.

“El país vende al turista una Costa Rica verde, cargada de naturaleza. Probablemente el turista no visitará la capital porque prefiera ir a las montañas, San Carlos, Limón, Quepos, la península de Osa. Uno no lleva a un turista a un recorrido por San José, no es una ciudad bonita, turísticamente hablando. No es para que el turista la visite, pero tampoco es que sea una ciudad desagradable”.

“Creo que se han hecho esfuerzos. Hace 20 años era un poco menos fea que hoy día. Hubo varias décadas en que no se construyó un edificio nuevo en San José, eso también afectó”.

Gran cirugía

Le preguntamos al ingeniero qué puede hacer la capital para no verse tan feíta para futuros aniversarios y esto fue lo que nos respondió.

“Se ocupa una gran cirugía que provoque cambios sustanciales. Es urgente esfuerzos públicos y privados para lograr diseños en conjunto y, por ejemplo, embellecer unas 10 cuadras completas con un plan bien definido y que permita alegrar el centro de la capital y provocar que la gente quiera quedarse.

“Sería importante una planificación urbana, pero no por gente que está atrás de un escritorio, sino de gente dinámica, moderna, que provoquen zonas que den trabajo, embellezcan la capital y alegren el ambiente. Eso falta mucho”.