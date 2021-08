San José y el Niñito Jesús visten a La Negrita

Cambiar el vestido a la Imagen de la virgen de los Ángeles cada 1 de agosto se ha vuelto una tradición y este 2021 no fue la excepción al realizarse la celebración solemne de la Vestición de la virgen de los Ángeles en misa de 10 de la mañana.

Este año el vestido de la imagen fue elaborado por la arquidiócesis de San José, como parte de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de Costa Rica.

Este es el vestidito que le pusieron a Nuestra Señora de Los Ángeles. Cortesía. Este es el vestidito que le pusieron a Nuestra Señora de Los Ángeles. Cortesía. (Cortesía)

El objetivo de vestir a la Negrita es para protegerla del manto metálico que la cubre. El nuevo vestido de la imagen se conoce hasta la celebración de la misa de la Vestición que se ha realizado recientemente en la plazoleta de la Basílica cada 1 de agosto, pero que este 2021 fue en la propia basílica de Nuestra Señora.

Varios años atrás, la costumbre era medirle cada vestido que regalaban en el templete de la basílica, pero hace 10 años llegaron más de seis mil vestidos por lo que era imposible medírselos todos y debido al tiempo que eso ocupaba y a la cantidad de trajes, se decidió escoger y probar solamente dos o tres vestidos.

El vestido por detrás tiene la frase "Con corazón de padre". Cortesía. El vestido por detrás tiene la frase "Con corazón de padre". Cortesía. (Cortesía)

Es importante recordar que años atrás el vestido se cambiaba a puerta cerrada en la sacristía, luego lo hicieron dentro de una eucaristía en la Basílica, pero al ver la gran cantidad de fieles que asistían, se comenzó a realizar en la plazoleta y este año, por temas de la pandemia, se hizo adentro de la basílica y con una limitada cantidad de personas, respetando el distanciamiento social, usando mascarillas y alcohol en gel.

La misa la celebró monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José en compañía de monseñor Mario Quirós, obispo de Cartago.

En la tradicional misa de Vestición, monseñor José Rafael Quirós, muestra el vestido que se le puso a la Patrona de Costa Rica. Cortesía. En la tradicional misa de Vestición, monseñor José Rafael Quirós, muestra el vestido que se le puso a la Patrona de Costa Rica. Cortesía. (Cortesía)

¿Por qué este año hizo el vestido la arquidiócesis de San José?

La arquidiócesis de San José fue elegida como diócesis el 28 de febrero de 1850, por el papa beato Pío IX (1846-1878). Es la primera y la más antigua organización de la iglesia en nuestro país.

Esta misma sede de San José es la que en 1921 fue elevada al rango de metropolitana de la provincia eclesiástica, cuando el papa Benedicto XV (1914-1922), el 16 de febrero de 1921, creó una provincia eclesiástica en Tiquicia.

“La diócesis de Cartago tuvo el gran detalle de permitir ofrecer a la imagen de la virgen de los Ángeles el vestido que tradicionalmente se le pone, porque la arquidiócesis de San José cumple 100 años de que fue elevada a la categoría de arquidiócesis.

“A la hora de buscar los diseños se buscaron dos motivos: el centenario de la creación de la arquidiócesis de San José y los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la iglesia universal y san José es también patrono de la arquidiócesis” dijo el sacerdote Francisco Morales, delegado de pastoral litúrgica de la arquidiócesis de San José.

La misa de la Vestición respetó los protocolos higiénicos por la pandemia. Cortesía. La misa de la Vestición respetó los protocolos higiénicos por la pandemia. Cortesía. (Cortesía)

Ganó la quinta opción

La quinta opción de vestido fue la ganadora este 2021. Es un vestido con la representación tradicional del patriarca san José sosteniendo en brazos al niño Jesús.

En este caso el Niño toca el corazón de su papá, del cual se nutrió en sus primeros años de vida mientras crecía en sabiduría y estatura.

La imagen de san José está coronada con tres estrellas, símbolo característico de la arquidiócesis de san José de Costa Rica. Por delante tiene una frase en latín, “Ite ad Joseph”, que significa “Buscad a san José” y por detrás otra frase, en español, que dice: “Con corazón de padre”.

Monseñor José Rafael Quirós bendijo a los feligreses con agua bendita durante la misa de la Vestición. Cortesía. Monseñor José Rafael Quirós bendijo a los feligreses con agua bendita durante la misa de la Vestición. Cortesía. (Cortesía)

“Por atrás también tiene instrumentos de carpintería ¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13, 55), de allí la presencia de los instrumentos de carpintería, en este caso la escuadra y la regla, diseño que es tomado del altar de la capilla de la casa arzobispal y se integra al simbolismo del lirio y al patris corde (corazón de padre), frase principal de este año Josefino”, explicó la arquidiócesis.

El padre Morales agrega: “Tengo la impresión de que la virgen de los Ángeles está felicísima este año porque ella ama a su esposo que es san José. Ella debe estar contentísima de que el vestido que va a tener todo el año tiene símbolos referentes a su esposo.

“Su esposo es el hombre del silencio, el que no aparece, el que no habla, el hombre que no hace bulla. San José en el Evangelio no dice ni una sola palabra porque él es el hombre que escucha y obedece... es más bien la virgen la que lo saca a escena”.