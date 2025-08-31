Nacional

San Ramón armó tremenda fiesta para celebrar a su patrono y aquí puede disfrutar las mejores fotos

La tradicional Entrada de Santos se vivió con tremenda alegría y devoción en San Ramón y aquí le traemos las mejores fotos

Por Eduardo Vega

La hermosa tradición conocida como la Entrada de los Santos, en San Ramón, es toda una fiesta de fe, devoción y alegría.

Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
San Ramón arma tremenda fiesta para celebrar a su patrono, disfrute de las mejores fotos.

Los ramonenses demuestran en este 2025, una vez más, su gran fervor religioso y su enorme alegría a la hora de realizar sus fiestas patronales a San Ramón Nonato.

Niños, jóvenes de la Pastoral Juvenil, adultos y adultos mayores, se mezclaron entre risas y devoción con las imágenes, flores, tractores y carrozas.

Aquí les dejamos las mejores fotos de la Entrada de los Santos 2025 gracias al Facebook Festejos San Ramón:

Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría.
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

