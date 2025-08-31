San Ramón armó tremenda fiesta para celebrar a su patrono y aquí puede disfrutar las mejores fotos

La hermosa tradición conocida como la Entrada de los Santos, en San Ramón, es toda una fiesta de fe, devoción y alegría.

San Ramón arma tremenda fiesta para celebrar a su patrono, disfrute de las mejores fotos. (Tomadas del Facebook "Festejos San Ramón"/Tomadas del Facebook "Festejos San Ramón")

Los ramonenses demuestran en este 2025, una vez más, su gran fervor religioso y su enorme alegría a la hora de realizar sus fiestas patronales a San Ramón Nonato.

Niños, jóvenes de la Pastoral Juvenil, adultos y adultos mayores, se mezclaron entre risas y devoción con las imágenes, flores, tractores y carrozas.

Aquí les dejamos las mejores fotos de la Entrada de los Santos 2025 gracias al Facebook Festejos San Ramón:

Entrada de los Santos 2025 en medio de las celebraciones a San Ramón Nonato en el cantón de San Ramón que una vez más se luce con su fe, devoción y alegría. (Tomadas del Facebook "Festejos San Ramón"/Tomadas del Facebook "Festejos San Ramón")

