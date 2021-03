Así de sencillo es el arte para Jairo Adrián. “Hago cualquier cosa que me traigan, de hecho, así he vendido varios cuadros, la gente me trae la foto y yo la hago en pintura, eso sí, todavía no hago caras, es que lo estoy aprendiendo. Mi profesor de pintura me dice que como en un año ya voy a comenzar con las caras”.