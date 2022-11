¡Qué carga! Santacruceña se va para la NASA

Kamila Murillo Brenes tiene 12 años, es alumna de sexto grado de la Escuela Huacas, vive en La Garita Nueva de Santa Cruz de Guanacaste y está contando las horas para que llegue el próximo 3 de diciembre, día en que viajará a Estados Unidos para formar parte de las 16 niñas y jóvenes ticas que estarán metidas durante varios días en la NASA.

A Kamila le encantan los bailes típicos costarricenses. (Cortesía)

Es una guanacasteca de pura cepa y por estos días se divide como en mil pedazos para poder cumplir con los estudios, las clases que desde hace días le da virtualmente la NASA, un curso de inglés, la banda del colegio donde toca la lira, clases de baile, el voleibol y compartir con sus amigos.

“Son días de mucho correr. Tengo que sacarla, con permiso, claro, antes de las clases para llegar corriendo a la casa a que se conecte a las lecciones de la NASA, que son de empoderamiento, liderazgo, embarazo adolescente y programas propios de la NASA”, nos explica la mamá, doña Ana Brenes González.

También es parte de la banda de la Escuela de Huacas tocando la lira. (Cortesía)

“Estoy demasiado ilusionada por ir a la NASA. Prácticamente, cuento las horas. Cuando me dijeron que había sido seleccionada no lo podía creer, me quedé sin palabras, le dije a mami que estaba en shock. Aún todavía no termino de creérmelo. La gran experiencia que voy a vivir me tiene muy alegre, porque será a nivel personal y educativo”, comenta Kamila, quien es alumna de excelencia académica, pues lleva 100 corrido en sus notas.

Kami es parte de la primera tripulación del programa Ella es astronauta en Costa Rica, mediante el cual viajará a Estados Unidos con 16 niñas y jóvenes de escuelas y colegios nacionales.

Para ser una de las 16, esta guanacasteca disputó su puesto ante más de 564 participantes.

Kamila con su mamá, doña Ana, quien es un pilar en su vida. (Cortesía)

Desde setiembre pasado las tripulantes reciben clases virtuales en las que fortalecerán sus habilidades, gustos por la ciencia, la tecnología y exploración espacial, junto con profesores del Space Center de la NASA.

Igualmente, tienen charlas de alto impacto con grandes empresarias y crearán proyectos sostenibles con impacto social, aplicando habilidades y conocimiento en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

El programa conocido como “Ella es astronauta”, es una iniciativa que desarrolla la Fundación She Is, en alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en condiciones de vulnerabilidad en países latinoamericanos.

Uno de los objetivos del proyecto es romper las barreras de pobreza y demostrarles a las chicas que pueden llegar a ser un ícono y modelo a seguir en sus países.

En el 2020 ganó el tercer lugar en el concurso Mi Cuento Fantástico del MEP con su cuento: "El poder de la danza". (Cortesía)

Las 16 niñas seleccionadas tienen entre los 9 y 15 años, son de las provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste y Limón. Entre los criterios de selección estuvo el interés de ellas por los temas de STEAM. Además, se aseguró de que fueran niñas de escuelas o colegios públicos. El programa dio prioridad a las hijas de madres solteras, con discapacidad y que tuvieran enormes ganas de estudiar.

“Desde la Fundación She Is, y el programa Ella es astronauta, estamos haciendo historia, llevando este programa a más países para transformar la vida de cientos de niñas en Latinoamérica, brindándoles herramientas para cumplir sus sueños. Por esa razón, es que hemos sido reconocidos a nivel global como uno de los programas de mayor impacto para niñas en áreas STEAM”, aseguró Nadia Sánchez, presidenta de la fundación.