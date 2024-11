Saprissa vs Pérez Zeledón: el VAR no apareció en un momento crucial del juego

El juego entre Saprissa y Pérez Zeledón pudo tomar un rumbo distinto a partir del minuto 38. Prensa PZ.

Saprissa juega contra Pérez Zeledón y los guerreros deberían estar jugando con un hombre menos, desde el minuto 38 de la primera parte.

De acuerdo con el exárbitro Henry Bejarano, la falta del lateral Reggie Rivera sobre el delantero morado Luis Díaz era para tarjeta roja.

“La entrada del jugador de Pérez Zeledón fue de juego brusco, el VAR no ingresa y es tarjeta roja porque atenta contra la integridad física del jugador, me extraña que esta jugada no fuera analizada porque es evidente la fuerte falta”, dijo.

El juego entre morados y generaleños va 1-0.