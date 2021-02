“Una como que no termina de creer que los sueños de niña se vuelven realidad. Siempre escribí y quise publicar, pero me costó vencer el miedo. Entonces ver que lo que una hizo le gusta a otras personas, tanto como para invertir mucho dinero en promoción y productos, es algo que me tiene tan orgullosa como ilusionada. La editorial me dice que se vienen nuevos y grandes proyectos con Sarita Libúh, pero todavía no me dan avances”, concluye Monserrat.