Saxofonista va rumbo al Desfile de las Rosas a punta de rifas y bingo

Hace doce años, en Navidad, a Nikolle Segura Mora, el papá y el hermano mayor le regalaron un saxofón porque ya tenía dos años de amar ese instrumento musical.

Ese obsequio y que todos los primeros de enero su familia disfrutaba completico del Desfile de las Rosas, en Pasadena, California, la enamoraron del evento y provocaron que participar en este se convirtiera en uno de los grandes sueños de su vida.

Nikolle se enamoró del saxofón desde los 9 años. (Cortesía)

La saxofonista ha dado muy grandes y positivos pasos en dirección de ese sueño que nació cuando era una niña, por eso participó el año pasado en las audiciones para integrar la Banda Municipal de Zarcero, la cual participará el próximo 1º de enero en el Desfile de las Rosas.

Lo hizo tan bien que la dejaron como parte de la banda zarcereña y ahí ya comenzó a sentir que el sueño realmente podía hacerse en realidad; sin embargo, llegó el obstáculo más grande, ajustar todos los dólares que se ocupan para viajar y desfilar en esa ciudad de Estados Unidos.

“Una vez me aceptaron en la banda sabía que se venían gastos inmediatos, como sacar el pasaporte y la visa de Estados Unidos. No tenía dinero suficiente, por eso me puse a hacer rifas entre la familia y amigos y así ajusté esa primera parte del dinero.

“Soy bien positiva, el sueño del Desfile de las Rosas sé que se cumplirá y haré hasta lo imposible por estar el próximo 1º de enero representando a mi país en un evento que por muchos años veía tan lejanos por televisión”, nos cuenta Nikolle, quien ahora tiene 23 años y desde octubre del año pasado forma parte de la banda zarcereña.

LEA MÁS: Puntarenense dio su vida en incendios de Hawái tratando de salvar un perrito

Todavía le falta tamaño pocotón de dinero para lograr ajustar el tiquete de avión, el hospedaje y la alimentación, pero no afloja. Ni ella ni ocho amigos más que están en la banda y todavía no tienen la platica que se ocupa y por eso están organizando un bingo.

La Banda Municipal de Zarcero ya estuvo en el Desfile de las Rosas, en el 2020. (Cortesía)

El bingo será el próximo 2 de setiembre en la escuela Nuevos Horizontes de Tibás. Usted, su empresa o emprendimiento pueden colaborar de dos formas: comprando cartones o donando algún regalito para que sea parte de los premios del bingo.

Para las ayudas puede llamar al: 6022-0535. Si compra cartones antes del 2 setiembre cada uno le costará 1.500 colones y si compra 2 cartones le salen en ¢2.500; si hace la compra el propio día del evento, cada cartón estará en ¢2.000 y dos cartones le costarán ¢3.000.

“Estamos luchando y corriendo para lograr el sueño, pero nos ha costado conseguir patrocinadores. Tengo la fe de que el bingo terminará por ser un éxito y las personas nos ayudarán. No vamos a bajar los brazos”, asegura Nikolle, quien nos cuenta que durante el bingo van a vender tamales y otras comidas. Todo lo que se recoja con la jamita será para la misma causa del sueño musical.

Enamorada del saxofón

Nikolle es vecina de Río Azul, en La Unión de Cartago. Actualmente estudia Administración Aduanera y nos explica que viene de una familia de amantes de la música, pero que nunca integraron un grupo o una banda.

Doña Floria Mora y don Luis Segura son los papás; Fabián, Jorge y Cristobal los hermanos mayores. Es Fabián el músico al que siempre vio tocando guitarra y cantando, por eso se llenó de pasión por la música.

Nikolle y 8 amigos más de la banda zarcereña están organizando un bingo para el próximo 2 de setiembre. (Cortesía)

Desde muy chiquilla le interesó aprender a leer música y por eso ya a los 11 años estaba metida en el ambiente y tocando saxofón. “Desde muy niña el saxofón me llamó la atención. Hay un amigo cercano de la familia que lo toca y cuando lo veía me encantaba cómo sonaba y me enamoré del saxo así que comencé a tocarlo, eso fue a los 9 años.

LEA MÁS: Colegio de zona rural es tetracampeón en lograr que ningún estudiante deje botados los estudios

“Dos años después mi papá y mi hermano mayor, para la Navidad del 2011, me regalaron un saxofón y eso fue mi locura ya nunca más me separé del instrumento”, explicó la brumosa, quien estudió en la Escuela República de Panamá y el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados.

El gran sueño

Estar en la banda de Zarcero es el gran sueño de Nikolle y sus 8 amigos quienes, al mismo tiempo que la saxofonista, fueron a la audición por un puesto y lo lograron.

“Siempre estuve en bandas y es bien sabido que la de Zarcero es una de las mejores del país, por eso mis amigos y yo queríamos estar y lo logramos, ese fue el primer sueño cumplido. Por la zona de donde somos es difícil viajar a Zarcero para los ensayos.

“Lo que hacemos los de San José, que somos 32, es que pagamos una buseta que nos lleva todos los domingos. Salimos a las 6 a.m. porque el ensayo arranca a las 8 a.m. y termina a las 4 p.m. Ensayamos sin parar. Solo almorzamos y siga. Lo hacemos con muchísima felicidad porque sabemos el sueño que nos falta por alcanzar”, aseguró la saxofonista.

La Banda Municipal de Zarcero es la única de Latinoamérica que estará en el Desfile de las Rosas 2024. (Cortesía)

Desfile de las rosas

En abril pasado les informamos que la Banda Municipal de Zarcero, en un evento que se realizó en el parque Evangelista Blanco Brenes de esa comunidad, recibió la bandera que la acredita como representante de Costa Rica y de Latinoamérica en el Desfile de las Rosa 2024.

La banda se fundó en el 2008. Actualmente tiene 320 integrantes y ha realizado giras internacionales a Panamá, Italia y en 2020 a Estados Unidos, donde representaron a Latinoamérica en su primer Desfile de las Rosas. Nuevamente la banda realizó la audición y por medio de una selección de jurado, obtuvo la clasificación para el otro año.