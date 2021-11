Se amplió periodo para inscribirse en ONE el programa de formación gratuito de Oracle

Las inscripciones para Oracle ONE, el programa de formación gratuito de esta compañía se ampliará hasta el día 30 de noviembre.

En Costa Rica hay aún 227 espacios, en Honduras y Guatemala 182 respectivamente y en El Salvador y Panamá 192 cupos de capacitación disponibles en el año. Para inscribirse, el participante debe completar un formulario en línea teniendo en cuenta requisitos importantes que los acrediten para ser parte de ONE.

La inscripción se puede realizar a través de https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education.

Gran opción. Aprendiendo gratis con Oracle usted podría lograr un muy buen bretecito en computación. Archivo. (Tomada del Facebook de Oracle Latinoamérica)

Algunos de estos requisitos son ser mayor de 18 años y no tener acceso a educación pagada.

El programa ONE -Oracle Next Education- es una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas dentro de una red empresarial que estará abierta a generar oportunidades de trabajo a los egresados de ONE, en la que los estudiantes participarán por seis meses.

ONE incluye más de 330 horas de cursos que deben ser completados en seis meses, entre los que se encuentran lógica de programación, Java Jr, front-end y emprendimiento.