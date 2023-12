¿Se aplicaría su propia orina en el rostro? Reina de belleza tica abre el debate con particular técnica

Karla Ortiz, Mrs. Universe Costa Rica 2023 se aplica orina en el rostro dos veces al día y afirma que le ha dado excelentes resultados. Captura de video.

Como toda mujer, la guapísima Karla Ortiz, Mrs. Universe Costa Rica 2023, tiene sus secretitos de belleza que la hacen lucir mejor cada día, aunque estos sean, al ojo público, poco convencionales.

Ella emplea, desde cinco años una técnica muy particular para el cuidado de su rostro y este tratamiento genera todo tipo de reacciones, unas a favor y otras en contra.

La reina de belleza recurre a su orina. Ortiz es esteticista y se aplica sus orines dos veces al día, por la mañana y la noche y así le canta viajera a cremas y otros productos.

Karla decidió compartir su testimonio, en donde afirma que gracias a eso su carita se ve radiante y llena de vitalidad.

La guapa conversó con La Teja y nos contó que esta medida la aplica luego de probar un método para curar un padecimiento que tenía en otra parte de su cuerpo.

“Todo comenzó cuando tenía 25 años y un doctor me dijo que tenía quistes en los ovarios y me dijo que me debía operar. En ese momento estaba muy nerviosa, no quería pasar por el quirófano.

“Comencé a investigar y me encontré con una doctora que trabajaba con la orinoterapia y me pareció interesante. Encontré que la orina es como una autovacuna, que posee anticuerpos y decidí probar y durante todos los meses me tomaba un shot de orina”, recordó.

Ortiz contó que un mes después de tomarse los shots de orina fue a hacerse un ultrasonido y no tenía un solo quiste y atribuyó esto a la orinoterapia.

La modelo destacó que en su trabajo como esteticista ha atendido a más de 3 mil personas y sabe qué tipo de productos ayudan con el cuidado de la piel y por eso, a raíz de los beneficios que la orina le han generado en la piel decidió abrirse al mundo y contarlo.

Ortiz fue electa como Mrs. Universe Costa Rica 2023. Instagram. (Oso Hormiguero)

“La gente me pregunta qué hago para mantener mi cutis así y yo les cuento de los beneficios de la orina. Al tiempo, las mismas personas me relatan si les ha funcionado.

“En la mañana no uso la primer orina y cuando voy a recoger la muestra, lo hago luego del primer chorrito de orines. Recojo una cantidad y con un algodón me la paso por el rostro y no huele mal. Hay personas que me dicen que eso les produce asco, es todavía un tabú, pero sabe que para otros ha sido efectivo”; comentó.

¿Recomienda Karla el aplicar orines en su rostro?

“Yo no recomiendo directamente, comparto mi testimonio y lo que me funciona y hay gente que lo aplica y también me cuenta que les ha dado resultado. No me quiero echar encima a los dermatólogos, porque ellos estudiaron y tienen evidencias científicas, pero para mí, la orina sí funciona para usos cosméticos”, afirmó.

El actor mexicano Sebastián Ligarde también recurre a su orina para el cuidado de su carita. Instagram.

También lo hace. El actor mexicano Sebastián Ligarde reveló que se aplica orina en la cara a diario para que su piel no envejezca. "Hace 35 años que yo no me pongo una crema, que yo no me he hecho jamás una cirugía, que ahorita no hay ningún filtro en el teléfono, no uso bótox porque me quitaría la expresividad en la cara y soy un actor, tengo 35 años poniéndome unas gotitas de mi propio pipí"; afirmó en sus redes sociales.

No lo recomienda

El doctor Benjamín Hidalgo es dermatólogo y se trajo abajo todas las bondades de la orina que describe Karla.

“Lo primero que debemos de saber es que la orina tiene agua, el componente más grande y tiene otras sustancias de desecho, entre ellas la urea, un desecho de proteínas.

El doctor Benjamín Hidalgo no recomienda el uso de la orina cosmética en la cara. Twitter.

“Se ha hablado de algunos beneficios de la orina, pero en mi caso, que ocupo la evidencia científica para hablar de los beneficios de un producto, le puedo decir que no conozco a nivel científico los beneficios de la orina y menos en uso cosmético”, afirmó.

Hidalgo añadió que para él, uno de los problemas es que la orina sale contaminada del cuerpo, al salir de la uretra. Además recalcó que la gente no puede copiar las prácticas de otras personas, porque luego pueden tener efectos perjudiciales en su salud.

“Es mejor buscar el consejo de un profesional y no estar recurriendo a estas recomendaciones, en donde no hay un sustento. Además si copia algo que otra persona hace podría tener infecciones u otras afecciones en la piel.

“Sé que la situación del país es complicada, pero si lo que están buscando son productos para el rostro, en el mercado hay cremas económicas, son los nutrientes suficientes para el cuidado de la piel”, añadió.

El doctor expresó que la urea también está presente en algunas cremas y reconoció que muchas veces, el conocer de este tipo de prácticas es culpa de los mismos profesionales, porque no le pueden dedicar el tiempo que la gente requiere sobre la cosmética.

“Esto es a veces culpa de los dermatólogos, porque no podemos dedicar tiempo a hablar sobre ciertas cosas y ahí es donde vienen los influencerse u otros generadores de contenido a hablar de temas, lamentablemente sin un sustento centífico”, comentó.