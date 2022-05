Se asoma la quinta ola de covid-19 pese a que crecimiento de casos pierde fuerza

Los datos sobre el covid-19 en Costa Rica sugieren que nos encontramos ante una quinta ola de la pandemia, ya que los casos llevan dos semanas seguidas de aumento, aunque en los últimos siete días la velocidad de transmisión del virus perdió fuerza.

Varios de los asistentes al festival PicNIc en dos fines de semana han estado saliendo positivos por covid debido a la gran asistencia que tuvo. Foto: John Durán

El más reciente análisis de la Universidad Hispanoamericana (UH), divulgado este viernes 6 de mayo, analiza la situación registrada entre el 24 y el 30 de abril, e indica que si bien los casos siguen en aumento, el alza es más lento que el de la semana anterior.

La tasa de contagio, que es el indicador de la fuerza de transmisión del virus pasó de 1,51 entre el 17 y 23 de abril a 1,11 en la última medición. En el reporte anterior, 100 personas con el virus hubieran infectado a 151; pero ahora, un grupo de 100 individuos con el virus lo habrían transmitido a 111.

Los casos sí van en aumento, dado que el número es superior a 1, pero la velocidad de transmisión es más lenta que hace una semana. Cada grupo de infectados da origen a otro mayor, pero este grupo es más pequeño que el visto hace siete días.

“Esta nueva ola será muy diferente a las anteriores en cuanto a su menor duración, menor número de casos y evolución más benigna”, señaló el médico y epidemiólogo Ronald Evans, coordinador del informe.

No obstante, Evans hace una salvedad: en esta época muchos casos no se están reportando porque hay asintomáticos, más gente con síntomas muy leves que pueden confundirse con otra cosa (como alergia o simple catarro) o personas que intuyen tener covid-19, pero no se hacen la prueba y simplemente se aíslan en sus casas para no transmitir el virus.

Todo lo anterior podría provocar que se registraran menos casos de los que realmente hay, por lo que la tasa de contagio también podría ser mayor. El investigador advierte de que estos números podrían ser de dos a tres veces mayores.

Las hospitalizaciones sí continúan su tendencia a la baja. El 3 de mayo, fecha en la que se divulgaron los últimos datos, había 297 personas internadas, 42 de ellas en cuidados intensivos. Es una reducción del 11,08% en hospitalizaciones en la última semana, aunque los números en cuidados intensivos solo fueron tres cifras más bajas.

Esto puede deberse a dos aspectos: por un lado, a que tenemos más población con esquemas completos de vacunación y a que la variante ómicron es menos agresiva y envía a menos gente a los centros de salud. Por otro lado, también puede deberse al hecho de que la enfermedad toma su tiempo en complicarse y las personas pasan varios días con síntomas leves antes de requerir ser hospitalizados.