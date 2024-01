Se complica problema con agua contaminada en varios cantones de San José

El Ministerio de Salud analizará el agua cada 24 horas (Eduardo Vega)

El Ministerio de Salud advirtió este jueves a los pobladores de varios cantones de San José de no tomar agua, pero este viernes 26 de enero, amplió la alerta al recomendar que lo mejor es no lavarse las manos ni bañarse con el agua del tubo.

Todavía Salud no sabe qué tipo de contaminante tiene el agua, solo se sabe que es un hidrocarburo. Según Recope no se trata de gasolina, ni diésel, por lo que podría ser un tipo de aceite, pero los análisis todavía no han confirmado cuál es la sustancia.

A mediados de esta semana los vecinos de Guadalupe, Moravia, Tibás, Goicoechea y Montes de Oca, comenzaron a denunciar que el agua del tubo les olía a gasolina y a partir de ahí comenzaron las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Salud con las investigaciones.

La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que a la fecha hay siete personas confirmadas como afectadas por el agua contaminada.

Alexander Davis, gerente de servicios técnicos de Recope, informó que se han hecho ocho muestras de agua, dos de las cuales salieron positivas de contaminantes, en Guadalupe y La Florida de Tibás y otras seis salieron negativas, las cuales fueron tomadas en Moravia, Montes de Oca y otra zona de Tibás.

Las autoridades advierten que los vecinos de esos cantones no pueden usar el agua del tubo y si sienten síntomas como vómito o dolor de garganta es mejor que vayan a un centro médico.