Se incendian las redes sociales pidiendo la renuncia de la ministra de Salud

En las últimas 24 horas las redes sociales se incendiaron con un tema que se hizo viral, la solicitud de renuncia que pide la gente a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, después de que el periódico La Nación sacara una nota, el pasado 22 de diciembre, en la cual Alberto Jesús Vargas Zúñiga, asegura que la ministra le pagó para atacar periodistas en redes sociales.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga es quien inventó el personaje que solo existe en redes sociales, “Piero Calandrelli”. Pues bien, Vargas Zúñiga le aseguró a La Nación que la ministra Chacón le pagó durante meses para que produjera y publicara ataques contra periodistas en redes sociales como Facebook y TikTok. Casi siempre eran ataques para los periodistas que criticaban de alguna forma a la ministra.

En esta publicación Piero Calandrelli se le fue al pecho a tres periodistas de CRHoy, por encargo, según el administrador, de la ministra de Salud Joselyn Chacón.

Vargas Zúñiga confesó que él, con su personaje Piero Calandrelli, era quien se le iba con todo a los periodistas. Este personaje él lo inventó en el 2019 y tiene 31 mil seguidores en Facebook y 14.300 en TikTok.

Miles de usuarios de redes sociales comenzaron a postear: “#RenuncieJoselyn”. Uno de los usuarios posteó: “A este nivel llegan los “jerarcas” en este gobierno.... El ridículo es absoluto y rotundo... Y ya que lo pidió, vamos de nuevo con el #RenuncieJoselyn”.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga inventó al personaje ficticio Piedro Calandrelli.

Vargas Zúñiga confesó a La Nación que una parte del contenido que le pagó la actual ministra de Salud fue publicado entre julio y setiembre de este 2022. “El material, admitió, incluía la producción y difusión de ataques contra el periodista Jason Ureña, del medio digital CRHoy, quien informó sobre los desacuerdos de la Comisión de Vacunación con la jerarca.

“‘Ella me decía a través de mensajes, por ejemplo, ‘dele duro a Jason Ureña de CRHoy, dele con todo, porque es un maldito’”, contó Vargas en una entrevista telefónica con este diario, la tarde de este miércoles 21 de diciembre”, explica la nota de La Nación.

¿Cómo vivirá una familia tica su primera Navidad con luz?

Se asegura en la nota de La Nación que Vargas Zúñiga explicó que la ministra Chacón le pedía las publicaciones por mensajes de WhatsApp, pero que para pagarle la harinita por las publicaciones contra periodistas, lo hacía a través de un trabajador del ministerio de Salud que se llama Richard Gutiérrez Cuesta de quien La Nación comprobó que, según el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sí es empleado de ese ministerio.

Perfil Piero Calandrelli en Facebook.

“Sus servicios, agregó, se los prestó a la jerarca aproximadamente desde finales de julio y hasta hace unos dos meses y medio, cuando decidió hacerse a un lado, pues se cansó de la actitud de Chacón y de lo que le pedía hacer.

“Fue muy poco tiempo, debido a que Joselyn no tiene inteligencia emocional y ella me estaba pidiendo que editara y publicara videos que no son acorde a mis valores. Honestamente, por eso tomé la decisión de hacerme a un lado. Yo le dije a Joselyn: ‘Eso no es correcto, vos estás en este momento ostentando un puesto muy importante como para que te pongas a discutir con periodistas o con cualquier persona que no esté apegada a tu línea política’”, declaró Vargas.

“Él accedió a conversar con este medio (La Nación) cuatro días después de que la ministra Chacón publicara en su página de Facebook que Alberto Vargas, por medio de su personaje Piero Calandrelli, “extorsiona a las personas económicamente””, explica la nota de La Nación.

Le consultamos al ministerio de Salud si la ministra Chacón daría alguna declaración sobre la nota publicada por La Nación. Nos confirmaron este 23 de diciembre del 2022 que sí recibieron nuestra consulta, pero todavía no nos han respondido.