-Por su donación de sangre no se le paga, es un gesto totalmente voluntario y gratuito.

-Pueden donar quienes estén entre los 18 y los 65 años de edad.

-Pesar más de 50,0 kilos y medir más de 1,50 metros

-No vaya a donar en ayunas.

-No coma grasas (mantequilla, natilla, chorizo, salchichón, huevo, tocineta, etc).

-No consuma lácteos (leche, yogurt, quesos).

-Coma galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche. En caso de comer algo pesado deberá esperar entre 2 y 3 horas luego de la comida para poder donar.

-Es fundamental que lleve su cédula de identidad nacional o de residencia. El documento debe estar vigente (no vencido) y en buen estado (con fotografía visible).

-Debe tener buena salud. No haber estado resfriado en los últimos 15 días e indicar acerca de cualquier problema físico o enfermedades que padezca actualmente.

-Si toma medicamentos recuerde informarlo al médico que lo valore, recuerde el nombre de las medicinas o llévelo anotado y el motivo por el cual los toma.

-Si se ha hecho tatuajes o colocado aretes deberá esperar un año.

-En el caso de mujeres debe informar si está en periodo de menstruación para valorar la condición. No debe estar embarazada. Luego de un parto o aborto deberá esperar de 6 a 9 meses para poder donar, según la situación o si dio lactancia materna.

-Beber bastantes líquidos uno o dos días antes de donar. Idealmente agua y refrescos naturales.

-El día de la donación trate de tomarse uno o dos vasos de agua unos 30 minutos antes de donar.

-Si tiene alguna duda puede contactar al Banco Nacional de Sangre a los teléfonos: 2283-3121 / 2280-9952