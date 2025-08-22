Nacional

Se toma fuerte decisión en cuanto al cobro del peaje de Alajuela

Un fuerte rumor se soltó en las últimas y ya le tenemos la respuesta

Por Eduardo Vega

¿Es cierto que van a dejar de cobrar el peaje de Alajuela? Es la gran pregunta que se están haciendo muchas personas en estos momentos.

Desde hace pocos minutos comenzó el rumor de que el conocido como peaje del aeropuerto no se cobrará más a ninguna hora.

Ruta 1 General Cañas Presas
¿Es cierto que van a dejar de cobrar el peaje de Alajuela? La respuesta es sí. (Alonso Tenorio/Ruta 1 General Cañas Presas_Alonso Tenorio)

Les contamos que todo es completamente cierto, el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) ha confirmado la información.

El ministro del Mopt, Efraín Méndez, hizo la noticia oficial sobre la suspensión indefinida del cobro del peaje manudo.

“A partir del 1 de setiembre se suspende de manera indefinida el servicio de cobro en el peaje de Alajuela. Hemos escuchado a los alajuelenses y estamos actuando.

“No más presas, no más turistas que pierden sus vuelos, no más atrasos para el comercio, ni atrasos para los vecinos que llegan hacia Alajuela”, explica el ministro.

También Naranjo

Se confirmó, además, que otro peaje en Alajuela se dejará de cobrar, es el peaje de Naranjo y también fue oficializado por el ministro del Mopt.

14/06/2024 Autopista Bernardo Soto. Carretera a San Ramón, también conocida como Ruta 1 y el fallido intento de ampliación, ahora fijado para 2030. Foto: Rafael Pacheco Granados
Gobierno asegura que el proyecto de la carretera San José-Naranjo, ya casi entra a la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué se dejan de cobrar dos peajes? “Ya estamos listos para presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de la nueva carretera a San Ramón”, responde el ministro.

Las mejorías en lo que se llama carretera San José-San Ramón será en un total de 55,6 kilómetros.

Ya el Gobierno ha explicado que se está hablando de la ampliación de las autopistas General Cañas y Bernardo Soto, así como la construcción de una nueva radial de 4.45 km entre Río Segundo de Alajuela y Belén.

La construcción y mejora de 16 intercambios como Circunvalación-Juan Pablo II, Cariari, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Coyol, Sarchí y Río Grande, entre otros.

El peaje de Naranjo se dejará de cobrar el próximo primero de setiembre. (alonso tenorio)

También la construcción de 20 puentes peatonales, 32 puentes vehiculares (incluye 2 puentes ferroviarios), la rehabilitación de 7 puentes existentes y 110 bahías para autobús, entre otras obras.

