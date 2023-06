Se tomó una foto antes de ser internado porque estaba seguro que vencería al cáncer

Don Diego Sanabria Nájera estaba tan seguro que vencería al cáncer de próstata que el día que lo internaron en el Hospital Calderón Guardia para ser operado, se tomó una foto para nunca olvidar ese día.

Y así fue, aunque esta enfermadad lo agarró en curva, no lo pudo vencer.

“Toda una vida he hecho deporte: triatlón, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, natación, atletismo. Hago ejercicios todos los días por eso jamás imaginé que a mis 55 años padecería cáncer de próstata.

“Tengo parientes que lo tuvieron, eso siempre me mantuvo alerta, sabía que por genética podría darse y por eso me hacía exámenes cada seis meses, esa fue mi real ventaja, que se detectó temprano. Siempre le anduve adelante al cáncer de próstata”.

Don Diego se tomó esta foto para nunca olvidarla. Ese fue el día, justo hace 7 años, que se internó en el Calderón Guardia por cáncer de próstata. (Cortesía)

Don Diego Sanabria Nájera, vecino de Los Ángeles de Cartago, ahora tiene 62 años, pero hace 7, un día de julio que no quiso recordar, le tocó recibir la noticia más amarga de su vida: tiene cáncer de próstata.

“Al ser una persona tan deportiva como que me sentí que algunas enfermedades no me tocarían, mucho menos un cáncer, pero que va, cualquiera puede enfermarse y en mi caso, tal y como me lo han explicado, hasta me tocó el cáncer de próstata siendo muy, muy joven para la enfermedad”, aseguró.

Hablamos con don Diego porque este domingo 11 de junio se celebra el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Es un día que se aprovecha para hacer conciencia de este asesino en serie silencioso que no presenta síntomas, no duele y cuando duele, en una gran mayoría de ocasiones, ya es demasiado tarde.

“Es imposible no aceptar que cuando a uno le dicen que tiene cáncer se piensa inmediatamente en la muerte, por eso un cáncer te cambia la vida para siempre en muchos sentidos, por ejemplo, se le da un mayor valor a cada segundo que se vive.

“Agradezco profundamente al doctor Douglas Ocampo de Cartago quien siempre estuvo pendiente para que pudiera yo tener una detección temprana. Como le dije, al haber casos en la familia el doctor no me aflojó con los exámenes y por eso lo agarramos recién apareciendo”, reconoció.

Un selfie que pudo no darse. Don Diego con su familia, su esposa Mayra Bermúdez y sus hijos Grettel y José Sanabria. Se tomó después de la operación. (Cortesía)

A este brumoso lo operaron en el hospital Calderón Guardia de San José, estuvo 18 días internado y los aprovechó, como buen deportista, para correr por los pasillos, subir y bajar pisos, en fin, mantenerse haciendo ejercicios.

En su caso, la decisión que se tomó fue la de quitar la próstata por completo para no correr riesgos y por ser atleta la recuperación fue más rápida de lo esperado. No pasó por quimio o radioterapias, ya que al analizar la próstata se confirmó que el cáncer quedó encapsulado.

“Todavía hay muchos hombres que creen que el cáncer de próstata es algo solo para mayores de 65 año, pero eso no es así, en los últimos años hemos visto personas cada vez más jóvenes afectadas del colón o con padecimientos del corazón.

“Por favor, a los hombres, háganse el examen de próstata constantemente, no se abandonen, mientras más temprano se detecte este asesino, mayor es la probabilidad de vida y de lograr calidad de vida tras el proceso”, advierte don Diego.

Asesino silencioso

También conversamos con Ana Chavarría, la directora ejecutiva de la Asociación Pro Prevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata (APROCAP), quien nos recuerda el objetivo principal de ellos: “Prolongar la vida de la población masculina, detectando temprano el cáncer de próstata que es silencioso y curable”.

José, el hijo de don Diego, lo apoyó en todo momento tras el diagnóstico temprano de cáncer de próstata. (Cortesía)

También nos dio datos muy amargos y crudos. Desde el 2009 en el país el cáncer de próstata es el segundo cáncer que más ticos mata cada año.

Es el segundo tipo de cáncer más frecuente, hablamos de que se detectan entre 4 y 5 casos por día. Lo peor, la mitad de todos los casos detectados se identificaron ya muy tarde para evitar la muerte del hombre.

¡A cuidarse!

La APROCAP entiende que tiene varios retos en su guerra contra la detección tardía del cáncer de próstata. Uno de esos retos es que es un tema de esos prohibidos, del cual los hombres no hablan, ni siquiera mencionan.

Otro obstáculo es la gran ignorancia que hay en una importante cantidad de hombres en todo el país, incluso hay ignorancia del tema entre los mismos profesionales de la salud.

El silencio es otro obstáculo, porque como este cáncer es silencioso, o sea, no muestra síntomas cuando está comenzando, ya cuando se presentan los síntomas es muy tarde para el hombre.

Don Diego y su hija Grettel, nada menos y nada más que después de terminar un Ironman en México en el 2019. (Cortesía)

“Los pacientes que superan un cáncer de próstata todavía callan el tema para que la sociedad no los juzgue.

“La gran lucha es cómo logramos convencer al “macho, pelo en pecho” que cuida como a un bebé a su bicicleta, su moto, su carro con la revisión técnica vehicular al día y con la hoja en blanco, que debe también chinear su salud”, se cuestiona doña Ana, quien nos da el número 2432-4911, para todos aquellos hombres que tengan dudas o necesiten hablar de este tema con profesionales.