Se viene un importante cambio para los parquímetros en San José

Si bien han dado mucho de qué hablar, los parquímetros en San José sufrirán un importante cambio que vendrá a beneficar a cientos de personas.

Y es que, muy pronto van a funcionar los siete días de la semana, con horario de más de 12 horas, así lo reveló el alcalde josefino, Diego Miranda, en entrevista con Teletica.com.

Muy pronto los parquímetros funcionarán con horario ampliado. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Según dijo el alcalde, la decisión ya está tomada y todos los detalles deberían de quedar listos esta semana.

“La decisión ya está tomada porque identificamos que hay una demanda del servicio que no estamos contemplando. Tenemos la decisión, más bien lo que estamos ahorita es en valoraciones administrativas de qué decisiones tenemos que tomar para lograr ampliar los servicios”, dijo.

En este momento, los parquímetros solo funcionan de lunes a sábado, de 7 a. m. a 7 p. m.

“La idea es ampliarlo en la noche, horas críticas en zonas donde hay muchos estacionamientos públicos y no necesariamente hay un resguardo. Tenemos una gran queja de la gente que no hay estacionamientos en algunas partes donde se utilizan las noches para parquear o que en esos lugares donde se utiliza y hay estacionamientos, no necesariamente hay una fiscalización”.

Actualmente, las tarifas para estacionar son de ¢480 por 30 minutos y ¢960 por 60 minutos.

Según el alcalde, es demasiada la demanda por estos espacios. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Si usted quiere utilizar un espacio de parqueo, tiene que descargar la aplicación Epark (disponible en todas las tiendas de aplicaciones), crearse una cuenta y agregar un método de pago.

Una vez que va a parquear, revisa el número de espacio y lo digita en la aplicación. Automáticamente, le va a salir un mensaje que le permite escoger entre 30 minutos, una hora o una duración personalizada.

Da clic en la opción que más le convenga y ¡listo!

