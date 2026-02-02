Seguidores de Laura Fernández esperan resultados electorales en el Hotel Aurola

Decenas de simpatizantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se congregan la noche de este domingo en el Hotel Aurola, en San José, para esperar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

En el sitio se observa un ambiente de expectativa, en el que seguidores portan banderas, camisetas y distintivos del partido, mientras permanecen atentos a la información que emita el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) conforme avanza el conteo de votos.

Laura Fernández está a la espera de los resultados electorales. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Laura Fernández es la candidata presidencial del PPSO y, de acuerdo con la normativa electoral costarricense, si alcanza el 40 % o más de los votos válidos, se convertiría en presidenta de la República en primera ronda, sin necesidad de una segunda vuelta.

En caso de no alcanzar ese 40 %, la legislación establece que se deberá realizar una segunda ronda electoral (balotaje) entre las dos candidaturas con mayor cantidad de votos, la cual está prevista para el 5 de abril de 2026.

Partidos de Pueblo Soberano esperan resultados de elecciones

De confirmarse una victoria de Fernández, esta heredaría la continuidad del actual gobierno, ya que pertenece al mismo partido del presidente Rodrigo Chaves, lo que marcaría la prolongación del proyecto político que actualmente dirige el Poder Ejecutivo.

A esta hora, los simpatizantes se mantienen a la espera de los primeros resultados oficiales, en medio de consignas y expresiones de apoyo a la candidata.

