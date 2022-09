Según Álvarez, quienes no quieren que él y Figueres se postulen “quieren jugar sin Saprissa y la Liga”

El exprecandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, aseguró a los grupos que enviaron una carta para que él y el expresidente del país, José María Figueres, no se vuelvan a postular para ningún puesto por el partido verdiblanco, “quieren jugar un campeonato sin Saprissa y sin la Liga”.

“Estamos en pleno 2022, no es el momento correcto para definir candidatos. No es el momento para definir si participo o no, si me voy para la casa o no. Faltan como dos o tres años para eso”, explica Álvarez.

Varios grupos dentro del PLN no quieren a Álvarez como futuro precadidato presidencial. (Albert Marín)

El liberacionista advierte que por estos días, de hecho, está dedicado a otros asuntos y que por eso su futuro como eventual precandidato no lo tiene definido.

“Estoy totalmente concentrado en mi labor de oposición, en señalarle los errores en que está incurriendo esta administración y sí seguiré porque alguien tiene que levantar la voz.

“Están poniendo la carreta delante de los bueyes al hablar de ese tema tan temprano. Lo que nos toca ahora en el PLN es realizar propuestas de fondo sobre el rumbo que debe seguir Costa Rica. Ahorita mismo se necesita menos política y más sentido común”, asegura.

¿Qué piensa de los grupos que quieren que usted y José María Figueres no se propongan nunca más para puestos políticos dentro del PLN?

“Cuando oigo algo así me duele, pero es un dolor porque me pongo a pensar que cómo pueden existir candidatos a la presidencia del país cuya fortaleza sea que otros no existamos. Serán tan fuertes en la medida en que estén solitos”.

A otro que esos grupos no quieren de precandidato del PLN es a José María Figueres. (Albert Marín)

“En realidad, eso lo que significa, si mal no entiendo, que los futuros candidatos presidenciales del PLN quieren jugar un campeonato sin Saprissa y sin la Liga, para dar un ejemplo de lo fácil que quieren las cosas”, respondió.

Sin analizar muy profundamente, a Álvarez le preocupa que en un futuro cercano dentro del PLN nazcan liderazgos muy débiles y por lo consiguiente sin el respaldo de la gente ya que antes de ser amplios en las razones por las cuales quieren ser líderes, están pidiendo que les quiten rivales de peso. “En estos momentos ocupamos menos política y más sentido común”.

“No es el momento de definir en el PLN quienes sí o quienes no, es el momento de escuchar y analizar propuestas de fondo, de qué hacer contra la pobreza, para la reactivar la economía, para lograr una Costa Rica más igualitaria y fortalecer la educación. Por eso digo que para las luchas de tendencias falta mucho”, reiteró.

Álvarez responde a quienes le piden que no vuelva a postularse: “Ponen la carreta delante de los bueyes”

La bronca

El Movimiento Rescate al Partido Liberación Nacional, el Grupo La Isla, el Grupo Rio, el Foro Ética y Transparencia e integrantes del Grupo JL 70-80, firmaron una amplia carta en la cual, dentro de varios puntos, le piden a la alta dirigencia del Partido Liberación Nacional (PLN) que José María Figueres y Antonio Álvarez Desanti, renuncien para siempre a ser candidatos a la presidencia del país.

Federico Ruiz Wilson (al centro) es parte de los grupos que firmaron la carta para que Álvarez y Figueres no se postulen más en el PLN. (Tomadas de Facebook)

“Que el Directorio Político Nacional traslade a los excandidatos presidenciales nuestra solicitud de que anuncien públicamente su renuncia a cualquier aspiración electoral, siguiendo el ejemplo del expresidente Oscar Arias, la expresidenta Laura Chinchilla y el excandidato Johnny Araya. Y que se haga público el resultado de dicha gestión, comunicando la respuesta que se reciba por parte de aquellos”, dice la carta.

Federico Ruiz Wilson, del Movimiento Rescate al PLN, fue uno de los que firmó el documento, por eso lo buscamos para entender mejor lo que están pidiendo estos grupos organizados verdiblancos.

“Buscamos que el directorio del partido (Liberación Nacional) les diga a Figueres y a Álvarez, que públicamente renuncien a cualquier aspiración electoral futura, esto es para darle un nuevo aire al partido, que puedan surgir otros liderazgos. No se les está pidiendo que renuncien a Liberación Nacional”, aclara Ruiz Wilson.

Estas agrupaciones vienen luchando hace varias semanas por “el ideal de un Partido Liberación Nacional moderno, fresco, renovado, que presente la mejor oferta política a la ciudadanía y que vuelva a recuperar la confianza de la inmensa mayoría de las y los costarricenses”, dice la carta.

También están pidiendo que todas las reformas actuales a los estatutos del PLN sean transparentes porque, según don Federico, el tema se está manejando con secretismo.

“Que las personas que vayan a ocupar cargos en el comité ejecutivo se conozcan con suficiente tiempo antes y que esos candidatos le digan a los liberacionistas qué quieren hacer, cuáles son sus propuestas.

Entre el 10 y 11 de setiembre del 2022, el Partido Liberación Nacional realizó encuentros regionales que varios grupos están cuestionando porque los hicieron quienes ya renunciaron del PLN. (Tomadas del Facebook del Partido Liberación Nacional)

“No queremos que se den componendas y negociaciones por debajo de la mesa como usualmente se ha dado. Estamos pidiendo, también, que se cree una comisión de altísimo nivel en materia de ética. Que esa comisión proponga las reformas en el código de ética y en los procedimientos para juzgar a los liberacionistas”, agregó don Federico.

800 firmas tuvieron la fuerza para volarse a todas las cabezas del PLN

A las 8:43 minutos de la mañana de este 14 de setiembre les pusimos un mensaje vía WhatsApp a Figueres y a Álvarez, a las 8:44 minutos, Álvarez nos respondió que nos llamaría en una hora y así lo hizo. Seguimos esperando que Figueres nos responda el mensaje.