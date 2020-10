En el 2007 yo tuve que conseguir 38 votos para 14 leyes de implementación al Tratado de Libre Comercio y eso significó mucho trabajo. Para llegar a acuerdos hay que ceder, es una toma y daca. Para esos 38 votos, cuando me tocó conseguirlos, tuve un gran equipo que me ayudó a tender puentes. No es una tarea fácil y por eso insto al Gobierno que le dedique tiempo y que haga un trabajo personal con las distintas fracciones", comentó con preocupación don Óscar Arias.