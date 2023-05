“Seis meses intentando sacar cita por Edus”, el calvario de un limonense con problemas en la piel

Rodrigo Solis, un señor de 63 años, viajó desde el caribe de nuestro país para poder chequearse la piel, pues desde hace más de año y medio identificó un grano en su cuerpo que le ha ido creciendo conforme ha pasado el tiempo.

Costarricenses participan en jornada de detección de cáncer de piel. (Wilmer Madrigal Amador )

“Vengo desde Guácimo, en Limón; hace como año y medio vi como un lunar me salió cerca del hombro y desde 6 meses para acá he visto como me ha ido creciendo. Desde entonces he intentado sacar cita a través de la aplicación Edus para que me atienda en el área de salud que me corresponde, pero a pesar de que lo intento todos los días no logro obtener una cita”, señaló Solís.

La preocupación por ese grano en la piel y el ver que no había forma de conseguir una cita en el Ebáis que le corresponde, hizo que don Rodrigo tomara la decisión de viajar a San José y participara en la feria para detectar el cáncer, que se realiza este sábado 20 de mayo en el parque Nacional, y que es organizada por el hospital Metropolitano y Medismart.

“Tengo 6 meses de estar tratando de sacar cita en la aplicación de la Caja y no lo logro, siempre me sale que ya las citas están agotadas. No he ido presencialmente al Ebáis, porque uno debe de madrugar demasiado y cuando llega se topa con que ya los cupos fueron entregados. Entonces, me di cuenta, a través de los medios de comunicación, sobre esta feria y decidí madrugar para poder ser evaluado hoy”, explicó el limonense.

CCSS trabaja para aumentar citas

Don Rodrigo asegura que es muy complicado conseguir una cita a través del Edus, pese a que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), señala que están trabajando para que los usuarios eviten llegar de manera presencial a los Ebáis.

Manuel Rodríguez, funcionario del área Edus, manifestó que la intención de la presidencia ejecutiva de la Caja es impulsar, durante este año, con mayor fuerza que las personas puedan evitar ir hasta el área de salud para obtener un cupo.

“Estamos tratando de incrementar la oferta de citas en las áreas de salud para la gestión de otros medios y así las personas minimicen la asistencia a los establecimientos”, añadió Rodríguez.