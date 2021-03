De aquel miércoles, dice: “A las 3:40 de la tarde me llamó mi papá y me dijo que ya estaban en la clínica esperando que los atendieran. Le recordé que se asegurara de que les hicieran la evaluación antes de aplicársela y me contó que él les dijo todos los padecimientos de mami y hasta le dio el carné de las cosas a las que era alérgica aunque las vacunas nunca le generaron problemas, tenía su esquema al día”.