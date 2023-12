Señora que vivió en la calle se acaba de graduar a los 77 años

Doña Rosa Hernández logró graduarse de barbera, a sus 77 años. Cortesía.

Cuando doña Rosa Hernández recibió el título de barbera, dejó atrás los obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su vida y logró cumplir uno de los anhelos que tenía desde que era una niña.

Esta señora, de 77 años, se graduó la semana pasada de la Escuela de Héroes de Chepe Se Baña, luego de tres años de estudiar para perfeccionar sus conocimientos en la barbería, belleza, inglés y computación.

Por muchos años, doña Rosa anduvo de allá para acá y antes de llegar a Chepe Se Baña ya sabía cortar cabello, pero por un tiempo se dedicó a las ventas.

“Para mí, el graduarme es muy importante, porque desde niña esperaba ser alguien en la vida y gracias a Dios ya me considero así. Tal vez ahora no sirvan los títulos, pero he logrado algo que me parecía imposible.

“También logré derribar mitos, soy una persona grande y una vez me dijeron que para qué estudiaba, si ya me iba a morir y pese a mis problemas de salud y gracias a Dios sigo aquí. Tal vez me cueste caminar, pero mi cerebro funciona y por eso quiero seguir aprendiendo”, añadió.

Doña Rosa le pide paciencia a sus clientes para poder atenderlos como se merecen. Cortesía.

Contra todo

Doña Rosa es salvadoreña de nacimiento, pero hace muchos años se vino a vivir a Costa Rica. Por un tiempo vivió en Limón y luego, por cosas de la vida, llegó a la capital.

Esta señora confesó que estuvo en la calle y pasó momentos difíciles, pero afortunadamente no consumió drogas ni pidió dinero para salir adelante.

“Desde niña le cortaba el pelo a todo el mundo, hasta le pasaba una maquinilla a las personas con diabetes, pero en ese entonces desconocía el riesgo de hacerlo sin los cuidados correspondientes. Mi interés era aprender de lo que me gusta hacer y por eso, decidí irme a Chepe Se Baña para estudiar”, dijo entre risas.

Empunchada. Gabriela Naranjo, directora de la Academia de Artes de Chepe Se Baña expresó que doña Rosa es una de las alumnas más empunchadas que ha tenido. “Doña Rosa es una mujer decidida, de armas tomar, es un ejemplo de resiliencia, es muy aplicada, hace un esfuerzo muy grande para llegar a las clases, aprender todo lo que pueda, es decidida. “Si usted le dice que no para ella es un sí, nada la va a limitar, ni le va impedir que realice sus sueños, es consciente de su edad y las limitaciones físicas que tiene. Es muy creativa, colaboradora, increíble, servicial”, añadió.

Esta señora se graduó de la Escuela de Héroes de Chepe Se Baña. Cortesía.

Lo que más le gusta es la barbería, el poder cortar el pelo a los hombres, hacerles la barba y gracias a la computación, se puede actualizar con las técnicas de corte.

También le encanta hacer uñas, mascarillas, peinados y alisar cabello. Estudió gracias al IPEC y al Instituto IECSA, que tienen un convenio con Chepe Se Baña.

“Aquí cortamos pelo miércoles y viernes. Todo el trabajo se hace de forma voluntaria y me encanta cuando viene la gente y tengo que atenderlos, a todos me gusta ayudarlos.

“Cuando estoy cortando pelo le pido a los clientes que me tengan paciencia, porque al rato de estar de pie me comienzan a doler las rodillas y ellos esperan, hago pausas y así logro terminar de atender a quienes nos buscan”, comentó.

Además de la barbería, Hernández sabe de costura y le gusta bordar. Antes hacía piñatas, pero los materiales están muy caros y por eso desistió de seguirse ganando la vida de esa forma.

No esconde que enfrenta problemas de salud y hace un tiempo, a causa de un accidente, comenzó a sentir molestias en sus rodillas, al punto de que no puede permanecer mucho tiempo de pie, porque el dolor ataca.

Hernández quiere seguir estudiando en el 2024. Cortesía.

Un ejemplo

El día de su graduación, doña Rosa estaba más que feliz. Ese día se sintió muy acompañada por una de sus docentes, Yobeth, quien le dio clases de cómputo y compartió con ella durante el acto.

Doña Rosa no cuenta con máquinas para dedicarse a su trabajo. Hace un tiempo le regalaron una tijera y con eso es suficiente para dar rienda suelta a su talento y así ayudarle a quien necesite un cambio de look.

“Yo le doy un mensaje a los jóvenes, para que aprovechen el tiempo. Que se levanten temprano, que no estén tanto tiempo con el celular. Yo me levanto a las dos de la mañana para vendarme las piernas y así poder estar en pie.

“Hay jóvenes que no quieren luchar, lo quieren todo gratis y ojalá vean en mí un ejemplo, me he trazado metas, gracias a Dios poco a poco voy logrando cosas”, destacó.