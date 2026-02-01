Si aún no ha ido a votar tome previsiones para evitar contratiempos

Las votaciones presidenciales 2026 han contado con una afluencia de votantes multitudinaria en muchos sitios en el país, en lo que es una fiesta cívica.

Los centros de votaciones están llenos, a eso del mediodía la fila en algunos lugares se llevaban hasta una hora, aproximadamente, por lo que mejor tome previsiones y salga cuanto si aún no ha ido a ejercer su derecho.

En la escuela José Rafael Araya Rojas en Tibás, la afluencia de votantes es mucha. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Filas largas en Tibás y otros puntos clave

En Tibás los centros de votación estaban repletos, en el colegio Mauro Fernández en el centro del cantón había mucha gente con largas filas, en la Universidad Hispanoamericana, en el distrito Llorente la situación era similar.

Más arriba en la Escuela José Rafael Araya Rojas, hubo filas de hasta una hora, porque además debe tomar en cuenta que los adultos mayores tienen prioridad de paso y no hacen fila, al igual que las personas con alguna discapacidad o necesidad de asistencia.

En otros cantones como Montes de Oca, Desamparados, Goicoecha y Cartago la situación es similar.

El detalle que puede agilizar su proceso de votación

Un detalle que agiliza mucho el proceso de votación es saber su número de elector, el cual se lo da al miembro de la mesa que le corresponde y así puede buscarlo de forma directa, sin que ellos deban hacer ese trabajo y así ayuda al movimiento de las filas.

Su número de elector lo puede verificar en el padrón afuera de las aulas, en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, o se lo pueden dar los guías que están en los centros educativos.

Las urnas estarán abiertas hasta las 6 p.m.