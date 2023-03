Si el Acumulado saliera ¿Qué haría la gente con esa plata?

El pago de deudas, el sueño de comprar una casa o de iniciar un negocio, podría hacerse realidad para algunos costarricenses que tienen la fe puesta en la bolita gordita del Acumulado, quienes esperan que este martes pueda salir.

La Teja conversó con Carolina Vanegas, vecina Aserrí, quien asegura que si lograra pegarle al Acumulado cumpliría el sueño de tener su casa propia, ella espera con ansias que el quinto premio más grande de la historia en el país salga y le eche la mano para lograrlo.

“Si yo pegara estos dos pedacitos lo que haría es comprar una casa y con lo que me sobre poner un negocio, siempre he querido tener un negocio propio y me gustaría tener uno como de repuestos de motocicletas porque eso me gusta mucho y lo ideal sería pegar esos dos pedacitos para poder poner ese negocio, obviamente no dejar de trabajar para ayudarme más”, contó con ilusión Vanegas.

El sueño de Carolina no muy diferente al de cientos de costarricenses, quienes también seguramente tiene muchas metas que podrían cumplir si salieran favorecidos; sin embargo, hay quienes están molestos por la especulación en la venta y aseguran que no pueden optar por comprar más debido a los altos precios.

Desde tempranas horas las personas salieron en busca de su pedacito con la esperanza de pegar el Acumulado. (Eduardo Vega)

“Para el Acumulado llevo un pedacito debido a la economía y a porque cuesta encontrarlo a precio real, y normalmente en la calle anda en dos mil o tres mil colones el pedacito y por medio de la página de la Junta he hecho fila por 10 o 15 min y cuando ya me toca me dice que ya no tiene disponible por ese motivo, a veces, toca comprarlo a esos precios tan altos”, dijo Venegas

Pago de deudas

Otro tema muy importante que se podría resolver si la bolita saliera este martes es el pago de deudas pendientes, Uriel López, vecino de La Unión de Cartago, asegura que, de pegar el Acumulado, que este martes se juga por 1.286.250.000 colones y que por un pedacito una persona podría llevarse ¢85.750.000, los que vendrían a ser una salvada para pagar todas las deudas personales que tiene.

“Lo primerito sería pagar todo lo que debo, cancelar las tarjetas de crédito, que también debo mucho, y me podría sobrar para ahorrar porque la situación está muy dura, el costo de la vida sube y sube cada día, le pido a Dios poder pegarlo”, dijo ilusionado López.

El quinto más grande

Este martes 1.286.250.000 colones están en juego a través del Acumulado, en el cual se jugarán 2 bolitas con la palabra Acumulado y 29 con premios extras, en caso de no salir este martes en la próxima edición aumentaría a 1.316.250.000 de colones siendo el quinto premio más alto del Acumulado en la historia.

Siguen las filas para tener una oportunidad de pegarle a la bolita. (Eduardo Vega)

Recordemos que el más grande fue en el 2020 y alcanzó los ¢1.517.500.000, el segundo fue en el 2019 con ¢1.500.000.000, el tercero fue en el 2018 con ¢1.390.000.000, el cuarto en el 2019 con ¢1.350.000.000.

Situación de las deudas en el país

La situación de Uriel no es muy distinta a miles de costarricenses, al menos el 60% de la población llega con números rojos al final de cada mes esto de acuerdo a un estudio realizado por Kantar Worlpanel.

Asimismo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en su último informe detalló que el nivel de endeudamiento en el país incrementó.

“El MEIC publicó su nuevo estudio trimestral de tarjetas de crédito con corte al 31 de enero, en el cual se concluyó que el nivel de endeudamiento creció a 4% con respecto del trimestre anterior, también en este informe descubrimos gratamente que la morosidad continúa decreciente, la morosidad de 190 días se ubicó en 4%”, informó la viceministra del Meic, Patricia Rojas.

Muchos tienen la esperanza puesta en el Acumulado, lo que podria cambiarle la vida (Eduardo Vega)

Según Rojas, en este estudio también se identificó un aumento en la cantidad de tarjetas en circulación tanto de crédito como de débito a nivel nacional.