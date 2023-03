Sí hay un chancero en San José que no le sube un cinco al precio de los chances y la lotería

Errol Vásquez es un chancero del puritico corazón de San José quien jamás le ha subido un cinco a los chances y la lotería que vende.

En estos tiempos en los cuales el Acumulado está en ¢1.316.250.000 y, porque lo hemos comprobado, casi el 100% de los chanceros de San José venden el pedacito de chances a ¢1.500 cuando lo oficial es ¢1.000 colones los martes y ¢1.200 los viernes, y la lotería a ¢2.000, cuando lo correcto es ¢1.500, sin embargo, don Errol sigue vendiendo al precio justo en su puesto de siempre, en las afueras de Tiendas La Gloria, sobre el bulevar de avenida central.

Ustedes no tienen idea las filas de gente que se le hacen a este honesto chancero y mientras la gente hace fila, porque lo hemos comprobado, se preguntan unos a otros ¿pero es cierto que está vendiendo a precio? Porque la gente no termina de creer que haya alguien que no le meta entre trescientos y hasta mil colones a un pedacito.

Nada más vean las filas que se le hacen a don Errol porque él si vende a precio. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Por qué no especula? ¿Por qué no le mete más plata a los Chances y la Lotería como todos?

Cada vendedor de lotería que usted vea ya se gana su comisión con lo que vende. Le voy a ser sincero, yo siento que subirle el precio es robarle a la gente y no me parece para nada porque esa gente es la que me ha ayudado a que mi familia tenga comidita todos los días en la mesa desde hace 11 años que soy vendedor de lotería.

-¿Me va a decir que no le mete de más ni a los números bajos?

Yo no vendo números bajos o números altos, yo vendo chances y lotería, parejo. Lo que la gente me pida eso le vendo, si lo tengo, y al precio que vende la Junta de Protección Social (JPS).

-¿Pero no se da cuenta que puede hacer más harina especulando?

Vengo de un hogar en el que me enseñaron que lo ajeno no se toca porque no es de uno. Me enseñaron mis papás que uno debe ser agradecido y no morder la mano que a uno le da de comer. El día que piense en especular, mejor me voy para la casa y me busco otro trabajo. Le repito, cuando vendo ya estoy ganando ¿para qué robarle a la gente? Eso nunca lo he entendido.

Así pasa todo el día, en momentos fila, en momentos puño de gente, pero a nadie deja desatendido. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Los otros chanceros no le reclaman y lo consideran por vender a precio?

Vieras que no. Ya todos están acostumbrados a que yo vendo a precio en todo momento. Lo que tampoco hago es venderle lotería a precio a otros chanceros para que revendan más caro. Yo no le vendo a revendedores porque nunca me ha gustado comprometer mi serie y porque yo sé que me quieren comprar para venderle más caro a la gente.

¿Cómo le van vendiendo a precio?

La gente es agradecida conmigo y Dios me ayuda. En estos días vender lotería es superfácil porque el Acumulado provoca una venta loca, de hecho, no hay ni que gritar, la gente llega sola y uno vende todo. Cuando se vaya el Acumulado volvemos a los días duros de venta, sobre todo para la lotería que cuesta más venderla que los chances, es en esos tiempos que la gente se acuerda de uno y se vuelven clientes.

¿Ni para el Gordo Navideño especula?

Le voy a responder con lo que le digo a todo el mundo: yo vendo a precio oficial los 365 días del año, así he sido desde hace 11 años.

Este es un momento en el cual don Errol no tiene fila, sino puño de gente. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Cómo comenzó de chancero?

Tenía un trabajo de oficina, de esos de marcar tarjeta y corbata, pero me despidieron y cuando a uno lo despiden viejo (ahora tiene 55 años), digo viejo después de 40 que eso para las empresas es viejo, cuesta un mundo conseguir trabajo. Metí documentos en un montón de lados y nadie me llamó, entonces en medio de la desesperación por ganarme los frijoles, le dije a mi esposa que iba a lucharla por vender lotería.

-¿Qué le dijo su esposa?

Que si yo estaba loco, que cómo se me ocurría pensar en ser chancero. Me moví y logré convertirme en vendedor de lotería. Al principio me daba mucha vergüenza porque jamás había gritado en media calle, pero la gente me fue dando la confianza y me acostumbré rápido. Yo soy bachiller colegial, no crea, si aparece un trabajito de oficina, realmente lo pensaría, esto es demasiado matado.

Millonada. — El Acumulado de la JPS está en ₡1.316.250.000 para el sorteo de Chances del próximo viernes 30 de marzo. La JPS vende tres emisiones de cinco pedacitos cada entero de cada emisión. Para el 30 de marzo el pedacito de Chances vale ₡1.200 colones y el entero ₡6.000. La tómbola del Acumulado tendrá: 27 bolitas con millonarios premios extra y 2 bolitas con la palabra Acumulado. Si no sale la bolita con la palabra Acumulado, el gran total sube a ₡1.346.250.000 para el sorteo de Lotería del próximo domingo 2 de abril.

-¿Le va mal?

No me quejo, pero sí es un trabajo muy matado, además de peligroso. Jamás voy a olvidar el 27 de noviembre del 2021, me asaltaron y me robaron toda la lotería que había comprado para el Gordo Navideño.

Don Errol tiene clientes bien fieles que incluso tienen más de 10 años de comprarle. (Eduardo Vega Arguijo)

Me pegaron un balazo en la pierna derecha que por dicha entró y salió sin tocar nada vital y un segundo balazo, gracias a Dios, solo me rozó el estómago del lado izquierdo. Eso fue Dios que corrió la bala porque me dispararon muy cerca.

¿Me vende un par de pedacitos de Chances?

Claro. Eso sí, hágame la fila por favor.