Si no le aceptan al peludito en una casa, ¡busque otra en vez de abandonar a su mascota!

Abrirle las puertas a una mascota a nuestra familia no es una decisión que se debe tomar a la ligera, porque seremos responsables del bienestar emocional, físico y psicológico de un ser vivo con necesidades muy diferentes a las nuestras.

Entendiendo eso hablamos con la doctora en veterinaria Catalina Barquero Hernández, quien nos confirma que las ganas de tener un peludito nos obliga a analizar profundamente qué tipo de mascota se adaptaría a nuestra familia y a nuestro estilo de vida.

Los gatos son más independientes y con necesidades muy diferentes a los perros. (Mayela López)

“Tenemos que tomar en cuenta el espacio disponible, el tiempo que podemos dedicarle, nuestra capacidad económica, si hay miembros de la familia sensibles o con alguna discapacidad, el tipo de ambiente que le podemos dar, en donde pueda expresar su comportamiento natural y exista una convivencia sana”, explica la doctora.

Las decisiones familiares deben incluir a la mascota, por eso algo tan importante, como el cambiarse de casa, tiene necesariamente que ir de la mano con la realidad del peludito.

“Este factor (alquilar una casa) es fundamental para considerar. Determina en muchos casos la permanencia de una mascota en el hogar, ya que es muy frecuente el abandono de ellos en mudanzas debido a la prohibición de mascotas por parte del arrendador o consideran que su nueva casa no cuenta con el espacio necesario para tenerlo. Si no le aceptan la mascota, entonces es mejor no alquilar esa casa”, asegura la doc Barquero, quien trabaja en Vetplus, su emprendimiento a domicilio, la puede llamar al 8497-5181.

Los perros sí ocupan más atención durante el día. (Mayela López)

Ya sea que compre o adopte, tenga presente que puede buscar asesoría con un médico veterinario sobre las necesidades y características de la mascota que tiene o quiere.

Invertir en la educación de la familia es tan importante como la educación de su perrito o gatito, ya que muchas veces tendemos a educar como si fueran personas y como si ellos nos entendieran.

“Sin importar el tamaño de la mascota, todos necesitan que les dediquen tiempo (alimentación, paseos, entrenamiento, etc). Se debe valorar el ritmo de vida que se lleva y determinar el tiempo que se le puede dedicarle a la mascota.

“El clima también es importante considerarlo, ya que hay razas que toleran más el calor que otras, lo mismo pasa como el frío.

“No se puede olvidar analizar bien el tamaño de la mascota, porque determina varios puntos a considerar, ya que entre más grande sea la mascota, mayor va ser el espacio que ocupe en nuestros hogares, mayor gasto económico tendrá (comida, por ejemplo)”, aclara la veterinaria.

Por supuesto que a la hora del análisis para abrirle las puertas a una mascotas está el tema de los niños en la familia.

La doctora Barquero recuerda que el tamaño de la mascota es importante tomarlo en cuenta antes de comprar o adoptar. (Cortesía)

“Los perros y gatos no son juguetes, y es un punto que hay que enseñarles a nuestros niños, como el manejo correcto con ellos y así evitar accidentes que pueden comprometer la vida de la mascota e, incluso, la del niño.

“Se debe conocer y entender el comportamiento natural de la mascota que queremos, en muchos casos ese detalle se desconoce y el cuido de un gato es muy diferente al de un perro”, asegura la doc, quien alerta con luces rojas: “Si no esta seguro de querer o poder con la responsabilidad de una mascota, por favor, no compre y no adopte”.

