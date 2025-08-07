Si su billete premiado de lotería tiene estas condiciones, podría perder los millones que se ganó

Si usted tiene billetes de lotería premiados en su casa, tenga mucho cuidado porque si le pasa alguna de estas cosas, podría perder los millones que se ganó.

La Junta de Protección Social (JPS) recuerda a los jugadores de lotería y chances que no está en la obligación de pagar lotería premiada que presente cualquiera de estas condiciones.

Cuide sus billetes de lotería como un tesoro. (Mayela López)

- Roturas en varios pedazos separados o unidos con cinta adhesiva.

- Con tachaduras, manchones o desgaste que no permite lectura visual o código de barras.

- Que contenga productos químicos, tintas o aceites.

- Que presenten decoloración, lavado o manchas, que no permitan su verificación.

- Que al realizar la inclusión de datos, la tinta con la que escribe traspase el código de barras.

- Que no presente claridad en la información solicitada, o presente sobre posición de datos.

También es importante que tenga en cuenta que hay una fecha límite para el cambio de los premios.

Si los billetes llegan en malas condiciones podría perder los millones que se ganó. (Alonso Tenorio)

“Se recuerda, respetuosamente, que es responsabilidad de cada usuario tener presente el vencimiento de su premio para que realice las gestiones pertinentes”, informó la JPS.

“Los billetes que resulten premiados se le pagan al portador cuando se presente dentro del plazo de sesenta días naturales, contando a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo... siempre que no presente roturas o alteraciones que hagan dudar de su autenticidad o validez”, agregó la institución.

Así que ya lo sabe, cuide sus billetes premiados como si fueran un tesoro para que no les vaya a pasar nada, y vaya a cambiar el premio con buen tiempo, no vaya a ser que se le venza el plazo y se quede sin nada.