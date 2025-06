Si usted cocina con gas, haga esto antes de comprar el cilindro

En Costa Rica, casi un millón de hogares usan gas LP para cocinar. Si usted es uno de ellos, es importantísimo que haga una cosa antes de tan siquiera comprar el cilindro.

Revisar el cilindro de gas es muy importante antes de comprarlo. (Cortesía)

Este consejo viene de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), que recomienda acercarle un imán al cilindro, para cerciorarse que es de hierro puro.

Si el imán no se le pega, ¡no lo compre!

¿Por qué tiene que ser de hierro? Por tres razones:

Primero, el hierro es lo suficientemente resistente para soportar la presión del gas sin romperse ni deformarse.

LEA MÁS: Estas son las empresas condenadas por echarle menos gas a sus cilindros LP

Segundo, son muy duraderos y resisten el desgaste, los golpes y el uso prolongado.

Tercero y último, el hierro ofrece una buena protección contra fugas, y en caso de incendio, tiene una mayor resistencia antes de llegar a explotar.

Pele el ojo

Además del imán, la Aresep recomienda revisar otras cosas.

Por ejemplo, no compre el cilindro de gas si la válvula no viene con el sello respectivo.

Este sello es la garantía de que la válvula está en buen estado y, si no lo trae, ni siquiera piense en comprarlo.

Sumado a eso, cerciórese de que venga con el cuello que protege la válvula.

LEA MÁS: Si usted cocina con gas, ¡urge que lea esta información!

En ese mismo cuello viene una placa con información grabada, como la fecha de fabricación y la capacidad.

También, si bien ellos se encargan de revisar los cilindros antes de ponerlos a la venta, no queda de más revisar que no tengan cortes o golpes, ya que, de estar en mal estado, podrían poner en riesgo su vida, o que haya una fuga y el gas no le llegue a final de mes.

Por último, si le llega el más mínimo olor a gas, no compre el cilindro porque tiene una fuga.

LEA MÁS: ¿Usa gas para cocinar? Este simple truco podría ahorrarle un dolor de cabeza