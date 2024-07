Si va a caminar en romería hacia Cartago por nada del mundo haga esto

Si usted está planeando hacer la romería hasta la basílica de Los Ángeles, hay algo que no puede hacer por nada del mundo.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica le ruega a la gente no llevar animales de compañía; especialmente perros y caballos, a la romería.

“Exponer a un animal a un esfuerzo físico extenuante como es el recorrido de múltiples kilómetros, especialmente sobre asfalto o cemento, cuya temperatura puede superar los 65° Celsius, generará lesiones importantes y efectos adversos en su salud, tales como quemaduras o laceraciones en las almohadillas de las patas; heridas en las patas por erosión, astillas, cristales, puntas de metal y otros objetos. También pueden sufrir deshidratación y golpes de calor, fatiga extrema, así como males crónicos producto del esfuerzo.

“Recuerde, por favor, que la promesa es suya, no de su mascota. Si usted la ama y es un tutor responsable, sencillamente no lo lleve a la romería y no lo exponga a estrés físico y emocional. En Costa Rica existe legislación vigente sobre el bienestar animal, y el maltrato y crueldad animal están tipificados como delitos”, enfatizó la doctora Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio.

No lleve a su mascota ni siquiera en coche porque, de igual manera, puede afectarse por el calor, el estrés y hasta puede sufrir problemas respiratorios.

La institución pide, además, a los vecinos de las comunidades que se encuentran en el trayecto de la romería, mantener a sus mascotas debidamente identificadas y dentro de las casas, para evitar que esta salga a la calle y se confunda y pierda en la multitud.