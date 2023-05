Si va a hacer miel de chiverre en Semana Santa, ¡no bote las semillas!

En esta Semana Santa cuando haga miel de chiverre, no bote las semillas. Foto Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Hablar de Semana Santa en Costa Rica es sinónimo de mil de chiverre.

Por eso, si en su familia le agarró tarde para preparar este delicioso manjar le vamos a dar un bolado que le va a aportar mucho a su salud y que pocos saben, ¡no bote las semillas!

La pulpa del chiverre es rica en fibra, pero el gran secreto de una miel que se convierta en alimento completo está en las semillitas.

Así lo confirmó la doctora Patricia Sedós Masís, coordinadora del Programa Tradiciones Alimentarias y Cocina Patrimonial de Costa Rica a una nota que publicó la Universidad de Costa Rica en su página web.

Según la doctora, aunque el principal aporte en fibra es gracias a la pulpa, las semillas tienen el valor nutricional mucho más completo.

Esas pequeñas partecitas que todo el mundo desprecia y termina echando a la basura aportan fósforo, magnesio, hierro y calcio, así como pequeñas cantidades de ácidos grasos mono y poliinsaturados, además de proteínas y vitaminas del complejo B, o sea, un combo sabroso para la salud.

Busque bien su chiverre, tómese su tiempo y que esté bien sabroso para la miel. Foto Albert Marín. (Albert Marín)

“Las mieles que se venden en los supermercados no suelen incluir las semillas, muchas veces por una cuestión de apariencia. Del mismo modo, en los últimos años se ha visto que no en todas las comunidades del país acostumbran incorporarlas porque no conocen sus contribuciones alimenticias. Entonces, estamos hablando que se está menospreciando una de las partes más ricas y altamente nutritiva en vitaminas y minerales”, asegura la doctora Sedós Masís.

Otra ventaja de hacer uno la miel en la choza es que uno puede graduar la cantidad de azúcar y que así no quede tan dulce.

La UCR motiva a que mantengamos la tradición de hacer miel de chiverre en nuestras casas y así controlamos la cantidad de azúcar que le ponemos. Foto Albert Marín. (Albert Marín)

“En Costa Rica se cree que todo alimento dulce es dañino. Toda la línea de dulcería tradicional costarricense se ha visto afectada por esa creencia. Pero la verdad es que todo alimento es dañino cuando se consume en exceso”, enfatizó.

¿Cómo lograr una miel más saludable?

La mejor forma de preparar el chiverre es en hebras porque al cocinarla de esta forma, a diferencia de la miel cristalizada que se cocina en trozos, permite que el alimento conserve más sus nutrientes al necesitar un menor tiempo de cocción.

Y ya que la hizo negra, hágala trompuda y evite usar saborizantes y colorantes. A cambio le ofrecemos canela, clavo de olor u otros productos naturales que permiten no solo exaltar el sabor de la miel, sino también agregar nutrientes adicionales que la vuelven más saludable.

Es mejor hacer el chiverre en una miel fibrosa y no en pedazos como mucha gente la hace. Foto Eyleen Vargas. (Eyleen Vargas)

“El chiverre por su naturaleza tiene un sabor no tan acentuado. Por eso las personas procuran agregar saborizantes para darle un balance en los sabores y que sea atractivo al paladar. Lo bueno es utilizar productos naturales para aumentar el sabor, e inclusive dar un tratamiento a la pulpa con carbonato de calcio para lograr una textura más firme y crujiente. Esto último da la posibilidad que se adhieran pequeñas cantidades de calcio adicionales al producto final”, señaló.

Finalmente, la miel se puede enriquecer al agregarle zanahoria rallada, rica en vitamina A y fibra, o al incorporar naranja.

No se pase de goloso

Durante esta época, la miel de chiverre también se convierte en ingrediente para hacer otras comidas como empanadas, helados o rompope de conserva de chiverre. Por lo tanto, evite pasarse de la mano.

“Es importante saber con qué estoy combinando la miel de chiverre. Existe la práctica de mezclar la miel con otras preparaciones de alto contenido calórico debido a azúcar y grasas como el arroz con leche o helados cremosos. Entonces,si la persona empieza a consumirlos frecuentemente, va a provocar un efecto negativo en la salud”, expresó Sedós.